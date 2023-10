Der Fehler könnte teuer werden

Angern, Groß-Schweinbarth, Strasshof! Einer aus diesem Trio wird nächstes Jahr erste Klasse spielen, da muss man kein Prophet mehr sein. Wer aber wird das Rennen machen?

Am Samstag wird es neue Aufschlüsse geben. Angern geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel gegen Groß-Schweinbarth, und als einziges Team der Liga, das sich bis dato überhaupt nichts vorwerfen kann. Zum Auftakt rettete man in Strasshof ein Remis, danach gab's starke zehn Siege in Folge.

Der Gegner wird noch ab und zu an die ersten zwei Spiele denken, wo man gegen die Nachzügler Weikendorf und Breitensee patzte, ehe man auch alles gewann. Vielleicht war die Initialzündung nötig, wertvolle Punkte kostete sie dennoch.

Und Strasshof? Da steht ein 0:3 gegen Matzen als einzige Saisonniederlage, die eigentlich ein 4:1-Sieg war. Den verlor der SVS hinterher, weil man im Online-System irrtümlich nicht den Torhüter nominiert hatte, der am Feld stand. Ein Formalfehler, der bei diesem engen Rennen noch teuer werden könnte.