Wird es ärger?

Am Dienstag um 0 Uhr schloss das Transferfenster seine Pforten. Am Mittwoch schüttelte Obersdorf/Pillichsdorf-Funktionär Helmut Diwald beim Blick auf sein Handy den Kopf. 'Badura weg' stand laut ihm in einer Nachricht. Der erst im Winter geholte Legionär ließ ausrichten, dass er zurück in die Heimat geht. Ersatz holen konnte Obersdorf nicht mehr.

Es sind Fälle wie dieser, die das Gefühl erzeugen, die Auswüchse der modernen Transferzeiten und Aufwandsentschädigungen würden immer ärger, Vereine auf der einen sowie Spieler und Trainer auf der anderen Seite könnten sich nicht mehr auf das Wort der anderen Seite verlassen. Vielleicht wird es auch tatsächlich ärger. Mit Marco Brank und dem FC Mistelbach gab es unlängst ja auch einen prominenten Fall, wo der Verein kurzerhand seine Meinung änderte.

Andererseits gehen in so einer Übertrittszeit auch Unmengen an Transfers offenbar reibungslos über die Bühne. Jene, wo es hakt, sorgen für Schlagzeilen, ihr Anteil dürfte aber verschwindend klein sein.