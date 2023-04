Nullnummer beim Gipfeltreffen

Werbung

Markgrafneusiedl - Auersthal 0:0. „Für mich war es ein klassisches 0:0“, nahm es Auersthal-Coach Manfred Schimpl vorweg. Torraumszenen waren Mangelware, das Spielgeschehen fand zumeist zwischen Sechzehner und Sechzehner statt. Einzig bei Standardsituationen kam ab und an ein Hauch von Gefahr auf.

Der „Höhepunkt“ in Hälfte eins war der Ausschluss gegen Sefa Akpinar, der seine zweite gelbe Karte schon in Minute 41 präsentiert bekam und früh unter die Dusche durfte. Die erste Gelbe sah der Markgrafneusiedler Offensivmann nach 31 Minuten.

Abseitstor und Lucky-Punch auf dem Fuß

Bis zur Schlussphase blieb das Duell Zweiter gegen Erster vieles schuldig, erst am Ende sah man Ansätze von Torgefahr. So köpfte Andreas Helm das vermeintliches 1:0, wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber zurückgepfiffen. „Er hat geagt, er war nicht vorne, aber ich kann es nicht beurteilen“, war Schimpl fair. Flügelspieler Simon Pammer hatte in der Folge noch den Sieg am Fuß, scheiterte mit der einzig wirklichen Torchance aus dem Spiel heraus aber an Markgrafneusied-Keeper Djordje Stojanovic. „Das wäre der Lucky-Punch gewesen“, wusste auch Schimpl, der gestand: „Vielleicht hätten wir nach dem Ausschluss mehr rausholen können, aber heute war nicht mehr drin.“

Markgrafneusiedl-Coach Karl Jungmann fand: „Chancen waren in beiden Halbzeiten Mangelware. Kämpferisch und spielerisch war es aber ein Top-Partie. Das Unentschieden ist gerecht.“

Statistik:

Markgrafneusiedl - Auersthal 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Löffler (39., Gelbe Karte Unsportl.), Herzig (57., Gelbe Karte Kritik), Akpinar (31., Gelbe Karte Foul), Akpinar (41., Gelb/Rote Karte Foul), El Sesey (78., Gelbe Karte Foul)Tesanovic (74., Gelbe Karte Unsportl.), Pammer (64., Gelbe Karte Unsportl.)

Markgrafneusiedl: Baumgartner (84. Chmela), Löffler (67. El Sesey), Asiedu, Kaya, Herzig, Tan, Dogan, Akpinar, Schiessling (67. Bayram), Stojanovic, Köllner

Auersthal: Pikal, Helm Andreas, Bagirtlak, Pammer, Karabulut, Dolan (61. Tardon Garces), Tesanovic, Wegscheider, Günay (61. Bauer), Sela (72. Dzinic), Helm Günther

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Knezevic