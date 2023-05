Obersiebenbrunn war agebrühter

Markgrafneusiedl - Obersiebenbrunn 2:3. Los ging es in Markgrafneusiedl mit der Führung für die Gäste. Patrick Schillinger war nach zehn Minuten zum 1:0 unterwegs, wurde im letzten Moment aber noch von einem SCM-Spieler abgegrätscht. Der anschließende Corner kam im zweiten Versuch durch Kapitän Patrick Smutny zur Mitte, wo Schillinger - unter Mithilfe von Markgrafneusiedl-Goalie Djordje Stojanovic - die Führung besorgte.

Der SCO war gut in der Partie, robust in den Zweikämpfen und auch spielbestimmend. Zwingend wurden beiden Teams vor dem Pausentee nicht mehr wirklich. „In der ersten Halbzeit haben wir sie sehr gut im Griff gehabt und waren die giftigere Mannschaft“, traf Obersiebenbrunn-Pressesprecher Florian Mitlöhner mit seiner Halbzeit-Analyse den Nagel perfekt auf den Kopf.

Nach einer Rauscher-Freistoßflanke köpfte Eddi Romanic (47.) schnell das 2:0, wieder sah Stojanovic nicht gut aus. Der Keeper kam raus, Romanic war aber vor ihm am Ball. Fast postwendend schoben Kristian Mudry und Adam Klacko auf einen Schnittball, Ex-Obersiebenbrunner Joseph Asiedu nutzt den Raum, der sich auftat und machte die Partie noch einmal auf.

Rauscher mit links

In der Folge hatten die Heimischen mehr vom Spiel, Obersiebenbrunn zeigte sich in der Defensive allerdings abgebrüht und verteidigte alles weg. Rauscher machte in der 87. mit seinem starken linken Fuß den Deckel drauf, der abermalige Anschlusstreffer von Florian Köllner in der Nachspielzeit kam zu spät.

Karl Jungmann, Coach in Markgrafneusiedl, seufzte im Nachgang: „In der ersten Halbzeit war es nicht das, was ich mir vorgestellt hab‘. In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich einen schönen Fußball gespielt. Die Partie haben wir uns selber verloren.“

Statistik:

Markgrafneusiedl - Obersiebenbrunn 2:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (11.) Schillinger, 0:2 (47.) Romanic, 1:2 (50.) Asiedu, 1:3 (87.) Rauscher, 2:3 (90+5.) Köllner

Karten: Löffler (58., Gelbe Karte Foul), Asiedu (74., Gelbe Karte Unsportl.), Kaya (90+1., Gelbe Karte Foul)Manojlovic (37., Gelbe Karte Foul), Soltane (42., Gelbe Karte Foul), Klačko (55., Gelbe Karte Foul), Pipp (74., Gelbe Karte Foul)

Markgrafneusiedl: Stojanovic, Dogan, Kaya, Tan, Löffler, Bayram Muhammed, Magerle, Yazar, El Sesey, Asiedu (81. Seidlberger), Köllner

Obersiebenbrunn: Schillinger, Soltane (67. Yenier), Romanic, Rauscher, Mudry, Klačko, Smutny, Drinka, Radosevic, Pipp (84. Jesina), Manojlovic (67. Kogelbauer)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Mirko Bebek