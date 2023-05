Ausgleich tief in der Nachspielzeit

Matzen - Angern 1:1. Beide Mannschaften traten stark ersatzgeschwächt an und mussten auf etliche Stammspieler verzichten. Dennoch entwickelte sich ein gutes Spiel. Matzen hatte etwas mehr Spielanteile, wurde aber nur durch Standards gefährlich. FCA-Innenverteidiger Leon Reischütz schoss bei einem Klärungsversuch seinen Gegenspieler an, die Kugel ging knapp am Kasten vorbei.

Die Gäste aus Angern standen hinten gut und schalteten stark um. Nach einem Suppan-Ballgewinn steckte Spielertrainer Markus Blum gut auf Moritz Wolf durch, der Kosik mit einem Lupfer zum 1:0 bezwang.

Auch nach der Pause war Matzen bei ruhenden Bällen top, zweimal brannte es lichterloh. „Die haben wir verschlafen“, wusste auch Blum. Einmal rettete Mader in höchster Not, ein weiterer Versuch ging daneben. Auf der Gegenseite hatte Wolf zwei gute Chancen auf das 2:0, ehe es in der Schlussphase fuchsteufelswild wurde.

Abseitstor, Lattenschuss, Stangenschuss, Tor, rote Karte

Angern drängte mit Blum (Latte) und Wolf (Stange) auf die Entscheidung, hatte in Minute 88 dann sogar den Siegesschrei auf den Lippen. Suppan legte auf den eingewechselten Bernhard Stanzl quer, der nur noch einschieben musste. Der Schiedsrichter entschied allerdings auf Abseits. „Er war klar hinter dem Ball“, konnte er die Entscheidung nicht fassen.

Es sollte aber noch dicker kommen. Tief in der Nachspielzeit hielt David Batarilo mit einem Verzweiflungsversuch aus der Distanz nämlich doch noch die Matzen-Fahnen in die Höhe. Sein Weitschuss schlug genau im Winkel ein. Mader im Angern-Tor macht seinem Unmut über die - aus Angerner Sicht - zu lange Nachspielzeit Luft und sah danach noch den roten Karton. „So eine Überheblichkeit in vielen Entscheidungen regt mich auf. Aber die Mannschaftsleistung war schwer in Ordnung“, war Blum mit der Schiedsrichterleistung nicht zufrieden, mit seinem Team aber schon.

Matzen-Coach Milan Orlovsky meinte: „Meiner Meinung nach war das heute ein Unentschieden-Match, aber ich verstehe Angern. Wenn du so spät das Tor bekommst, ist das bitter.“

Statistik:

Matzen - Angern 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (35.) Wolf, 1:1 (90+4.) Batarilo

Karten: Mader (90+5., Gelbe Karte Kritik), Mader (90+5., Rote Karte Beleid.)

Matzen: Kapetanovic Oliver (59. Dolan), Matejov, Kosik, Stockinger, Polach, Batarilo, Ehrenhofer (64. Kapetanovic), Velecky, Zöhrer (76. Orlovsky), Lima, Braun

Angern: Wolf (85. Stanzl), Avci, Van Eckert, Mader, Reischütz, Götz (77. Klausbruckner), Blum, Kral, Stojak, Suppan, Akaslan (23. Karmann)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin