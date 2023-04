Matzen-Kantersieg gegen Weikendorf

Werbung

Matzen - Weikendorf 5:0. Wie zu erwarten gestaltete sich der Samstag Nachmittag am Matzner Sportplatz. Christoph Billan, der seinen Weikendorfern gesperrt fehlte, schickte wieder eine blutjunge Elf aufs Feld, der er Kampf und Leidenschaft als Marschroute vorgab.

Gewohnt setze dies seine Truppe, geführt von den Routiniers Dennis Spielauer und Patrick Wiesinger, auch um. Vor allem Niklas Fischer, der mit Radek Polach, einen der besten Offensivkräfte der Klasse als Gegenspieler hatte, bestätigte mit einer starken Leistung den eingeschlagenen Weg der Gäste. Matzen hatte das Spiel aber, bis auf mangelnde Chancen, fest im Griff. Schon früh konnte Lukas Kucera nach einem Corner auf 1:0 stellen. Ein Polach-Weitschuss und ein weiteres Kucera-Tor nach einem Standard unterstrich nicht nur die Überlegenheit der Matzner, sondern auch deren Qualität bei ruhenden Bällen.

Gleiches Bild

Unverändert blieb das Bild in Halbzeit zwei. Rackernde Weikendorfer – spielerisch überlegene Matzner, die wohl aber einen Gang zurückschalteten und das Ergebnis nach Hause spielten.

Drauflegen konnten die Heimischen noch durch ein unglückliches Eigentor von Dennis Spielauer nach einem klassischen Stangler und einem sensationellen Weitschuss von Andreas Wendy am Ende des Spieles, der aus ca. 25 Metern den Weg ins Kreuzeck fand.

Stimmen zum Spiel

Milan Orlovsky (Trainer SC Matzen): „Das war heute leichte Arbeit für uns, ein klarer Sieg. Bitter ist nur, dass uns Paul Lima und Dominik Braun mit Muskelverletzungen ausgefallen sind. Das ist in Anbetracht eines kleinen Kaders und dem Freitagsspiel in Strasshof nicht wirklich prickelnd.“

Christoph Billan (Spielertrainer ATSV Weikendorf): „Matzen hat das Spiel verdient gewonnen, leider ist aber das Ergebnis zu hoch ausgefallen. Das Spiel war eigentlich sehr chancenarm und ein 2:0 wäre auch OK gewesen. In Anbetracht, dass wir wieder mit enorm jungen Spielern in die Partie gegangen sind, manche sogar ohne Kampfmannschaftserfahrung, kann ich meinen Burschen nichts vorwerfen. Kampf und Wille waren da. Die Erfahrungen aus solchen Spielen sind wichtig für die Zukunft der jungen Burschen.“

Statistik:

Matzen - Weikendorf 5:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (6.) Kucera, 2:0 (40.) Polach, 3:0 (45+1.) Kucera, 4:0 (55., Eigentor) Spielauer, 5:0 (90+2.) Wendy

Karten: Matejov (75., Gelbe Karte Foul), Kapetanovic (81., Gelbe Karte Unsportl.)

Matzen: Lima (45. Kapetanovic), Wendy, Ehrenhofer (62. Zöhrer), Braun (36. Matejov), Pllana, Batarilo, Polach, Stockinger, Jelic, Kosik, Kucera

Weikendorf: Spielauer, Simonovic, Fischer Niklas, Leka (78. Schuch), Wiesinger, Fischer Fabian (62. Glantschnig), Bolf, Majersky (90+3. Seckar), Müller, Hansy, Windsteig

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Fabian Pohl