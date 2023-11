Tan traf per Fallrückzieher

Spektakuläres Tor beim 2:2 zwischen Gänserndorf und Markgrafneusiedl: Berkan Tan brachte die Gäste in Minute acht per Fallrückziehertor (siehe Teaserfoto) in Führung und die 65 Zuschauer zum Staunen. Aufgrund eines Doppelschlags vor der Pause ging Gänserndorf mit einem Vorsprung in Durchgang zwei, Tan besorgte mit seinem 20. Saisontor aber noch den Ausgleich – Endstand 2:2. Kurios: Bei den ersatzgeschwächten Gänserndorfern stand Horst Simperler (Jahrgang 1971) gemeinsam mit seinem Sohn Mario in der Startelf. Mit der Punkteteilung bleiben beide Teams in der Tabelle Nachbarn: Markgrafneusiedl ist Vierter, der SVG Fünfter.

Endlich wieder gewonnen

Breitensee konnte nach sechs sieglosen Spielen wieder gewinnen. Trainer Horst Winkler und sein Team sind dem kurzfristigen Ziel, nicht mit der Roten Laterne ins Frühjahr zu gehen, nähergekommen: „Wir wollten nicht ganz unten überwintern. Hoffentlich geht sich das nach dem Sieg aus.“

Statt neun nun sechs?

Ollersdorf hatte das Ziel, aus den letzten drei Spielen neun Punkte zu holen. Nach dem 1:2 in Breitensee ist dies nun nicht mehr möglich, mit einem Erfolg in Weikendorf würde das Team von Daniel Glowacki zumindest auf sechs Zähler kommen.

Seit September kein Sieg

Obersiebenbrunn hätte am Samstag gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen gespielt, aufgrund der Unwetter war der Platz aber nicht bespielbar. Die Kolar-Elf wartet somit weiter seit 30. September auf einen Sieg.

Zeit zum Auskurieren

Für Dürnkrut/Jedenspeigen kam die Absage am Wochenende gelegen, da Alex Balogh und Maurice Bernhard jeweils mit Muskelverletzungen zu kämpfen haben und somit länger Zeit ist, um wieder fit zu werden.

Zwei Heimspiele zum Abschluss

Weikendorf gegen Großengersdorf wurde ebenfalls aufgrund der Regenfälle abgesagt. Kommende Woche empfängt die Nürnberger-Elf Ollersdorf, zum Abschluss gibt es also zwei Heimspiele.

Sieg beim Spiel um Platz zwei

Strasshof schlug Groß-Schweinbarth im direkten Duell vor über 200 Zuschauern überraschend deutlich mit 6:2 und nimmt somit Kurs auf Rang zwei. „Wir haben ein schönes Tor nach dem anderen erzielt, uns ist alles aufgegangen“, schwärmte Trainer Roman Hlinka.

2:6 war „kein Beinbruch“

Auf Groß-Schweinbarther Seite war Sektionsleiter Lukas Widhalm nach der klaren Pleite natürlich wenig glücklich: „Uns hat in der zweiten Hälfte ein bisschen das Feuer gefehlt, aber es ist kein Beinbruch.“ Der angestrebte Top-fünf-Platz wird zur Pause dennoch erreicht.

Erfolgslauf ging zu Ende

Nach sechs Spielen ohne Niederlage (darunter fünf Siege) ging der Erfolgslauf von Gänserndorf-Süd am Sonntag zu Ende: Gegen Obersdorf verlor das Team von Wolfgang Schabhüttl deutlich mit 0:3, der Trainer sah einen „katastrophalen“ Auftritt seiner Elf.

Ins Wasser gefallen

Auch das Ebenthaler Heimspiel gegen Hohenruppersdorf wurde abgesagt, der Platz war stellenweise überschwemmt und somit unbespielbar. Kommende Woche gastiert man in Obersdorf.

„Will nichts verschreien“

Hohenruppersdorf-Trainer Peter Klofac erwartet sich bei Schlusslicht Matzen einen Sieg, tritt aber auf die Euphoriebremse: „Es wird kein leichtes Spiel. Ich hab schon viel als Trainer erlebt und will nichts verschreien.“