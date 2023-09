Comeback nach anderthalb Jahren

Wann ist er da?

Die Trainersuche in Ollersdorf ist voll im Gange. Man habe schon Gespräche geführt, das Ziel ist, dass der Neue beim nächstes Spiel schon auf der Seitenlinie stehen soll, berichtete der stellvertretende Sportliche Leiter David Nimmerrichter.

Dejan Jelic, das Um und Auf

Stürmer Dejan Jelic ist aktuell der Hauptakteur in Matzen. In den letzten drei Spielen konnte er alle drei Tore seines Teams erzielen. Die Matzner Form stieg mit vier Punkten in den letzten zwei Partien an.

Torflaute bei Kraus-Elf

Nach dem torreichen Saisonstart mit 23 Treffern aus vier Spielen konnte die SG Dürnkrut/ Jedenspeigen in den letzten zwei Partien lediglich ein Tor erzielen. Gegen Großengersdorf gab es das zweite Unentschieden in Folge. Das Tor erzielte Michael Scsepka nach Assist von Alex Balogh.

Endlich komplett?

Breitensee spielt derzeit unter den Erwartungen: Nach sechs Spieltagen steht man mit nur einem Punkt da. Die Kadersituation ist dabei ein wichtiger Faktor, am kommenden Wochenende gegen Matzen soll man laut Trainer Horst Winkler zum ersten Mal aus dem Vollen schöpfen können.

Vor „Süd“ gewarnt

Strasshof-Coach Roman Hlinka tritt dem kommenden Gegner Gänserndorf-Süd mit Respekt entgegen: „Sie sind technisch stark und haben einen engen Platz. Wenn sie komplett sind, wird das ganz interessant.“ Vergangene Saison gab es im Herbst ein 3:3, im Frühjahr verlor der SVS sogar mit 2:5.

Fünfter Sieg in Serie

Angern setzte den Erfolgslauf fort und feierte mit dem 4:1 gegen Ebenthal den fünften Erfolg hintereinander. Harun Akaslan schnürte dabei einen Doppelpack, auch Stefan Stojak und Xhevat Jasari trafen.

Weick als tragischer Held

Ebenthal verkaufte sich in Angern für Trainer Thomas Hrubant weit besser, als es das Ergebnis vermuten ließ. Allerdings patzte Keeper Martin Weick bei den ersten beiden Gegentoren, beim dritten gab es ein Missverständnis in der Abwehr. Weick war beim 3:0 bereits nicht mehr am Feld, er musste mit Knöchelproblemen ausgetauscht werden.

Später Sieg bei Hofer-Comeback

Gegen Obersdorf erlöste Rene Stejskal Groß-Schweinbarth mit einem späten Tor nach einer Ecke. Sein Kampfmannschafts-Comeback nach fast anderthalb Jahren Verletzungspause gab Alexander Hofer. „Er hatte einen Bänderriss im Knöchel und fühlt sich jetzt wieder gut. Er kriegt jetzt ein paar Minuten, damit er wieder reinkommt“, so Sektionsleiter Lukas Widhalm.

Reaktion gezeigt

Eine Woche nach der Pleite gegen Ebenthal zeigte Markgrafneusiedl ein anderes Gesicht und schoss Hohenruppersdorf mit 7:0 ab, wobei Ali Kaya dreifach traf. „Wir hatten am Donnerstag eine gescheite Aussprache und das Team ist jetzt ganz anders aufgetreten“, freute sich Trainer Karl Jungmann.

Debakel für Klofac-Elf

Hohenruppersdorf-Trainer Peter Klofac war dagegen bedient: „Das Spiel war anfangs wirklich offen und nach der Pause war es ein Debakel vom Feinsten. Ich hab noch nie erlebt, dass jemand so zerfällt.“

Obersiebenbrunner Heimsieg

Das 2:0 gegen Breitensee war der dritte Obersiebenbrunner Sieg – alle zu null – im sechsten Spiel. Dabei krönte sich Manuel Manojlovic mit zwei Elfmetertoren zum Matchwinner.

Kämpfertruppe

Mit dem 1:1 gegen Dürnkrut/Jedenspeigen erkämpfte sich Großengersdorf einen Punkt in der Fremde. Die robuste Spielweise der Krachowille-Truppe dürfte nicht jedem Gegner gefallen.

Minimalistisch

Obersdorf/Pillichsdorf startete mit acht Punkten aus sechs Spielen und damit im Vergleich zu Vorjahr sehr gut in die Meisterschaft. Da stand man nach der Hinrunde mit sechs Zählern da. Ebenfalls interessant: Das Torverhältnis. Fünfmal traf man, acht Tore schluckte man.