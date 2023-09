Torfestivals und Verletzte

Tore, Tore, Tore

Strasshof konnte eine Woche nach dem 6:0 gegen Weikendorf gegen Gänserndorf-Süd sogar neun Tore erzielen. Einen wesentlichen Anteil an dem 9:1 hatte Allrounder Jürgen Hlinka, der den abwesenden Milos Glisic als Stürmer tadellos ersetzte.

Sechster Sieg in Serie

Angern setzt den Erfolgslauf in Hohenruppersdorf fort und gewinnt mit 3:0. Robert Siegl erzielte binnen einer Viertelstunde alle Tore seines Teams.

Hofers Startelfcomeback

Nur eine Woche nach der ersten Einwechslung nach langer Verletzungspause stand Groß-Schweinbarths Alexander Hofer beim 3:0 in Großengersdorf sogar wieder in der Startelf. „Die Spritzigkeit fehlt ihm noch ein bisschen, aber so hat er wirklich gut gespielt“, freute sich Sektionsleiter Lukas Widhalm.

Schiri-Frust in Ebenthal

Der Schiedsrichter in der Partie gegen Gänserndorf war Ebenthal nicht wohlgesonnen. Trainer Thomas Hrubant sah zwei nicht gegebene Elfmeter für sein Team, zudem erhielt Gänserndorf einen Strafstoß und hätte für Hrubant auch eine Rote Karte kassieren können.

Stockender Motor in Matzen

Matzen kommt nicht so richtig in die Gänge und steht nach sieben Partien bei sieben Punkten. Am Wochenende musste man mit einem 0:4 gegen Breitensee die bisher höchste Niederlage hinnehmen.

Aktuell im Tief

„Nach jedem Tief kommt ein Hoch“, kommentierte Gänserndorf-Süd-Trainer Wolfgang Schabhüttl die 1:9-Niederlage gegen Strasshof. Schon im August bei der SG Dürnkrut/Jedenspeigen gab es eine 1:9-Pleite. Aktuell plagt man sich mit Verletzungen, Sperren und Krankenständen herum.

Ohne ungarische Legionäre?

Neben Alex Balogh, der gesperrt sein wird, könnte der SG Dürnkrut/Jedenspeigen kommende Woche auch der zweite Ungar Levente Spanitz aufgrund einer Verletzung fehlen.

Mund abwischen

Nach dem knappen 3:4-Sieg gegen Ebenthal wusste Gänserndorf-Trainer Leopold Anzböck die Partie einzuordnen: „Mund abwischen und weitermachen. Der Sieg war sehr glücklich.“ Fast hätte man eine 4:1-Führung aus der Hand gegeben.

„Grauer Tag“

Hohenruppersdorf verlor 0:3 gegen Angern, wobei alle Tore von Robert Siegl erzielt wurden. Das 0:2 per 30-Meter-Freistoß fiel für Trainer Peter Klofac in die Kategorie „Tor des Jahres“. Angesichts der zweiten Hälfte, in der man defensiv gut stand, sprach Klofac von „keinem schwarzen, sondern einem grauen Tag“.

Schon wieder 7:0 gewonnen

Eine Woche nach dem 7:0 gegen Hohenruppersdorf schoss Markgrafneusiedl Obersdorf mit dem selben Ergebnis ab, wobei Berkan Tan mit vier Toren herausragte. Auch Ersatzgoalie Üzeyir Simsek kam zu seinem 18-minütigen Kampfmannschaftsdebüt, er wurde eingetauscht.

Späte Aufholjagd bei SCO

Nach 0:2-Rückstand holte Obersiebenbrunn trotz bescheidener Leistung noch einen Zähler in Weikendorf, wobei Daniel Rauschitz nach überstandenem Knochenmarksödem sein Comeback gab. „Sehr bitter, weil wir gegen drei Teams, die nicht in den Top 10 waren, nur vier Punkte geholt haben“, meinte Pressesprecher Florian Mitlöhner. Allerdings hat man auch sieben Verletzte, letzte Woche brach sich zudem Ilija Radosevic das Nasenbein.

Wieder Ludwig im Tor?

Weikendorf spielte nach 2:0-Führung gegen Obersiebenbrunn 2:2 und holte so den zweiten Punkt in der laufenden Saison. Der letzte Woche schwer verletzte Niko Majersky brach einen Comebackversuch in der Reserve früh ab und wird nächste Woche geschont. Auch Goalie Michael Müller wird fehlen, laut Trainer Herbert Nürnberger könnte der gelernte Feldspieler Alexander Ludwig wieder im Tor stehen.

Ein Mauser traf, einer sah Rot

Kuriosum beim Groß-Schweinbarther Sieg in Großengersdorf: SVG-Kapitän Andreas Mauser erzielte früh das 1:0 und brachte sein Team auf Siegeskurs, auf der anderen Seite sah der Großengersdorfer Tormann Lukas Mauser Rot, weil er Stürmer Rene Stejskal abräumte. „Für mich war es eine klare Rote“, so SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm. Der dritte Mauser am Feld, Großengersdorfs Patrick, wurde übrigens zur Pause ausgetauscht.

Bercik fällt lange aus

Bittere Nachrichten für Großengersdorf: Abwehrstütze Patryk Bercik riss sich gegen Obersdorf den Meniskus und wird lange ausfallen. „Er ist schon operiert worden, bis Winter kann er einmal sicher nicht spielen“, befürchtete Trainer Walter Kratochwille.

Aus sieben wurden vierzehn

Bitterer Nachmittag für Obersdorf: Gegen Markgrafneusiedl verlor man mit 0:7. Die bis dahin starke Defensive, die in sechs Partien nur sieben Tore kassierte, erwischte diesmal einen rabenschwarzen Tag.