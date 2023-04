Drei Tore in vier Minuten

Obersiebenbrunn - Ebenthal 5:0. Samuel Soltane brachte seine Farben schon in Minute fünf auf Spur. Der Jungspund war das letzte Glied in der Kette, nachdem Manuel Manojlovic auf der Seite Ilija Radosevic mitnahm.

Ebenthal stand tief und war vor allem in der ersten Halbzeit ausschließlich mit Verteidigen beschäftigt. Nach 25 Minuten war Martin Weick zum zweiten Mal an diesem Nachmittag geschlagen, Manojlovic ließ ihm mit einem strammen Schuss keine Chance. Nur zwei Minuten später bewegte sich der Stürmer gut in den freien Raum, Weick kam raus, Manojlovic schob zum 3:0 - an ihm vorbei - ein.

Aus dem Gestocher

Zeit, durchzuatmen, hatten die Gäste nicht. Eddi Romanic reagierte nach einem Corner am schnellsten und besorgte in Minute 29 aus einem Gestocher das 4:0 - und damit den Halbzeitstand. „Das war schon die vorzeitige Entscheidung“, wies SCO-Pressesprecher Florian Mitlöhner auf den Triplepack innerhalb von nur vier Minuten hin.

Nach der Pause waren die Gäste besser im Spiel, Obersiebenbrunn nahm aber auch den Fuß vom Gaspedal. Das ein odere andere Tor hätte durchaus fallen können, doch die Mannen von Coach Thomas Hrubant verprassten ihre Konterchancen allesamt. Patrick Schillinger und Matthias Kogelbauer hatten bei Obersiebenbrunn noch gute Möglichkeiten, auch sie ließen sie liegen.

Der einzige Treffer nach der Pause gelang Kapitän Patrick Smutny. Nach einem Eckball stand er rund 20 Meter vor dem Tor goldrichtig, sein Schuss passte genau. „Im Prinzip war es eine relativ einseitige Angelegenheit“, freute sich Mitlöhner. Hrubant resümierte: „In der zweiten Halbzeit waren wir näher beim Mann, nur vor dem Tor waren wir unfähig. Die erste Hälfte war schlecht.“





Statistik:

Obersiebenbrunn - Ebenthal 5:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Soltane, 2:0 (25.) Manojlovic, 3:0 (27.) Manojlovic, 4:0 (29.) Romanic, 5:0 (73.) Smutny

Karten: Klačko (41., Gelbe Karte Foul)

Obersiebenbrunn: Drinka, Soltane (73. Schmidsberger), Manojlovic (65. Kogelbauer), Radosevic (65. Yenier), Romanic, Klačko, Schillinger, Hackl, Smutny Patrick, Rauscher, Jesina (80. Newrtal)

Ebenthal: Demetrovic, Stolz, Girman, Veit, Zacek, Wenczl (56. Kopp), Sekac, Hofstetter, Bartl, Weick, Weirauch

30 Zuschauer, Schiedsrichter: Wolfgang Pansky