Offensiv-Spektakel trotz fehlendem Referee

Obersiebenbrunn - Gänserndorf Süd 4:1. Das erwartet sehr interessante Spiel zwischen Obersiebenbrunn und Gänserndorf-Süd startete mit einer Überraschung außerhalb des Platzes. Der Verbandsschiedsrichter erschien nicht zum Spiel, da er nach eigener Aussage überzeugt davon war, dass das Spiel erst am Sonntag stattfindet.

Nach Rücksprache mit Gruppenobmann Johann Prikowitsch wurde die Besetzung des Ersatzspielleiters per Losentscheid ermittelt. Obersiebenbrunn hatte in diesem Fall das Glück auf seiner Seite, und so pfiff die Partie ein Heimischer.

„Wenn du, wie wir an diesem Nachmittag, schon auf mehrere Stammspieler verzichten und Burschen, die schon länger kein Pflichtspiel bestritten haben, reaktivieren musst, dann ist so ein Ereignis natürlich erdenklich schlecht für die Psyche der Mannschaft“, so Gänserndorf-Süd Trainer Wolfgang Schabhüttl.

Kogelbauer schlug früh zu

Trotz des kurzen Schocks vor der Partie - der Spielbeginn verschob sich um 20 Minuten - entwickelte sich das erwartet flotte Spiel. Obersiebenbrunn nutzte die erste Phase, in der sich Gänserndorf-Süd wohl noch mit dem ungewohnten Schiedsrichter anfreunden musste, eiskalt aus und stellte schon in der siebten Minute durch Matthias Kogelbauer auf 1:0.

Gänserndorf-Süd fand sich aber gut in die Partie ein und drückte auf das Obersiebenbrunner Tor. Die Angriffe wurden aber nicht immer sauber fertiggespielt beziehungsweise fand die Schabhüttl-Truppe immer wieder ihren Meister im bekannt starken Obersiebenbrunner Schlussmann Tomas Drinka. Auf der Gegenseite hätten auch die Heimischen früher auf 2:0 stellen können, vergaben aber einige Chancen.

Das Rote Kreuz musste kommen

So gelang es dann schließlich Kristian Mudry, nach einer guten Chance der Gäste, kurz vor der Hälfte aus einem Konter das 2:0 zu erzielen. Negativer Aspekt der ersten 45 Minuten waren gleich drei Verletzungen, die bei Obersiebenbrunner Spielern auftraten. Vor allem Angreifer Maximilian Zbik traf es besonders hart. Nach einem Pressball hörte der Youngster ein unangenehmes Geräusch im Knie und musste mit dem Roten Kreuz abtransportiert werden. „Wir wissen leider noch nicht genau, wie stark die Verletzung ist, aber in so einem Fall ist es leider selten eine leichte“, meint Obersiebenbrunn-Pressesprecher Florian Mitlöhner.

In Hälfte zwei änderte sich das Gesicht des Spiels kaum. Beide Teams drückten auf das gegnerische Tor und abermals konnte Kristian Mudry nach einer vergebenen Chance Süds einnetzen und so zehn Minuten nach der Pause auf 3:0 stellen.

Damit wurde für die Gäste der Rucksack natürlich noch schwerer, trotzdem lieferten sie weiterhin eine ordentliche Partie ab und hielten die Spannung aufrecht. Stjepan Gabelic konnte in der 77. Minute den Anschluss zum 1:3 erzielen, jedoch traf nur eine Minute später der für den angeschlagenen Matthias Kogelbauer zur Hälfte gekommene Patrick Schillinger zum 4:1 und besiegelte so den Sieg für die Kolar-Truppe.

Stimmen zum Spiel

Florian Mitlöhner (Pressesprecher SC Obersiebenbrunn): „Unsere Mannschaft hat die Action vor dem Spiel sehr gut weggesteckt und eine gute Leistung abgeliefert. Die Partie war ein offener Schlagabtausch. Wenn das Ergebnis 8:5 gelautet hätte, wäre ich auch nicht überrascht gewesen. Im Endeffekt waren wir aber meiner Meinung nach an diesem Tag einfach effektiver als Gänserndorf-Süd und haben das Spiel dann auch verdient in dieser Höhe gewonnen. Besonders glücklich macht mich, dass wir gegen eine offensiv so starke Truppe wie Süd nur ein Gegentor bekommen haben.“

Wolfgang Schabhüttl (Trainer FC Gänserndorf-Süd): „Ich denke, meine Mannschaft war trotz der vielen Ausfälle heute die spielerisch bessere Mannschaft. Leider hat uns aber in der Chancenauswertung der nötige Nachdruck gefehlt, was sicher auch an den besonderen Umständen lag. Die Moral und Leistung meiner Mannschaft ist mir an diesem Tag wichtiger als das Ergebnis, ich bin stolz auf meine Spieler und habe ihnen das auch so mitgeteilt. Hervorheben möchte ich, dass der von Obersiebenbrunn abgestellte Schiedsrichter das Spiel sehr fair und korrekt leitete und es nie zu unnötigen, negativen Emotionen kam. Leider hat der eingeteilte Schiedsrichter aber durch sein Nichterscheinen das heutige Spiel verfälscht.“

Statistik

Tore: Heim Matthias Kogelbauer (7.), Heim Kristian Mudry (38.), Heim Kristian Mudry (55.), Heim Patrick Schillinger (78.), Gast Stjepan Gabelic (77.)

Obersiebenbrunn: Tomas Drinka, Patrick Smutny, Süleyman Yenier, Matthias Kogelbauer, Dominik Pipp, Ilija Radosevic, Kristian Mudry, Constantin Jesina, Adam Kla?ko, Maximilian Zbik, Oliver Rauscher, Marco Binder, Dennis Hackl, Patrick Schillinger, Manuel Manojlovic, Christian Reininger, Samuel Soltane, Patrick Schillinger (HZ. statt Matthias Kogelbauer), Manuel Manojlovic (30. statt Maximilian Zbik), Samuel Soltane (56. statt Süleyman Yenier), Dennis Hackl (85. statt Constantin Jesina)

Gänserndorf Süd: Constantin Zavoi, Kyrillos Mikhaeil, Aleksandar Vuckovic, Renato Lopar, Stjepan Gabelic, Jakub Jamny, Leotrim Ramadani, Peter Klatt, Steve Boldea, Safak Sisman, Michal Janik, Marcel Harter, Lukas Weiss, Tufan Ibis, Emir Ibis, Michael Schachinger, Michael Schachinger (HZ. statt Leotrim Ramadani)

Karten: Constantin Jesina (24. Gelb Foul), Adam Kla?ko (52. Gelb Foul), Tomas Drinka (85. Gelb Unsportl.), Renato Lopar (40. Gelb Foul), Safak Sisman (68. Gelb Foul), Stjepan Gabelic (85. Gelb Unsportl.)