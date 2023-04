Vergeblich auf den Schiri gewartet

Werbung

Kurioses ereignete sich am Samstag in Obersiebenbrunn. Schiedsrichter Marius-Aurelian Baston-Ciobanu erschien nicht zum Anpfiff, die Beteiligten „erfuhren“ also erst kurz vor Spielbeginn, dass der Unparteiische nicht auftauchen wird. Baston-Ciobanu erklärte der NÖN gegenüber: „Ich habe mich im Datum geirrt, war mir sicher, dass es am Sonntag ist.“ Da er am Samstag mit den Kindern unterwegs war, hatte er die Anrufe der Funktionäre gar nicht mitbekommen: „Ich hab erst um 18 Uhr den Anruf gesehen, sofort zurückgerufen und mich entschuldigt.“

So übernahm Peter Hlozek, der schon die Reserve gepfiffen hatte, auch die Erste. Das Regulativ sieht in solchen Fällen einen Losentscheid vor, der Sieger darf den Schiedsrichter stellen. Gänserndorf-Süd verzichtete, „somit hat unserer gepfiffen“, erklärte SCO-Pressesprecher Florian Mitlöhner. Hlozek dürfte seine Sache gut gemacht haben, er bekam auch Lob von Süd-Trainer Wolfgang Schabhüttl: „Er hat das Spiel sehr fair und korrekt geleitet, es ist nie zu unnötigen negativen Emotionen gekommen.“