Last-Minute-Treffer als kleiner Schönheitsfehler

Ein Derby zum Start. Im Herbst zog Ollersdorf dem Kontrahenten aus Angern den Zahn und wollte auch zum Rückrundenstart wieder der Spielverderber sein. Robert Nemeth stellte seine Jungs gut ein, Angern hatte dennoch mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Fabian Van Eckert tauchte zweimal vor Markus Gnadenberger auf. Einmal war er sogar schon vorbei, sein Abschluss landete im Außennetz. Allgemein fand Angerns Spielertrainer Markus Blum, dass der Ollersdorfer Schlussmann einen super Tag erwischte:„Er hat ihnen die Partie gerettet.“

„Wir hätten die Partie in der ersten Hälfte entscheiden müssen"

Im zweiten Abschnitt war es Ollersdorf, das gut startete. Nach einem Corner von Phillip Kölch köpfte Dominik Scherbl in Minute 50 die Führung.„Da waren wir zu passiv", hätte sich Blum mehr Gegenwehr gewünscht. Kapitän Daniel Suppan scheiterte wenig später im Eins gegen Eins an Gnadenberger, ehe es für den SCO dieSchlussphase gleich doppelt bescheiden um die Ecke kam.

Zuerst holte sich Abwehrchef Tomas Fedak in Minute 76 seinen zweiten gelben Karton und musste vorzeitig unter die Dusche. Dann hatten die Gastgeber einen Freistoß an der gegnerischen Cornerfahne und spielten diesen genau zum Gegner. Der Konter lief, Ollersdorf unterband ihn mit einem Foul. Aus dem fälligen Freistoß fing man sich in der letzten Minute den Ausgleich, Harun Akaslan war am zweiten Pfosten sträflich allein.„Das Tor haben wir uns selber gemacht", wusste Nemeth. Insgesamt resümierte er:„Der Zeitpunkt ist bitter, aber letztendlich denke ich, dass es ein gerechtes Unentschieden ist. Ich freue mich, dass die Burschen taktisch alles eingehalten haben.“

Blum sagte:„Wir hätten die Partie in der ersten Hälfte entscheiden müssen. Nach dem Lucky-Punch geht das X in Ordnung."

Ollersdorf - Angern 1:1 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Ollersdorf, 120 Zuseher, SR Muhammed Temizsoy

Tore:

1:0 Dominik Scherbl (50.)

1:1 Harun Akaslan (90.)

Ollersdorf: M. Gnadenberger - D. Seidl - D. Scherbl - A. Meißl, T. Fedak - C. Stadlbacher - M. Paholik - P. Kölch (69. M. Horak) - M. Simonik, J. Weinwurm (83. M. Novak), T. Seidl; S. Lalic, D. Brei, E. Portakal, D. Koller

Trainer: Robert Nemeth

Angern: R. Mader - S. Stojak, M. Avci (76. Y. Tünay), I. Akaslan, D. Suppan - M. Blum - M. Wolf - M. Traher, L. Reischütz - F. Van Eckert (69. A. Götz) - H. Akaslan; L. Lachinger, S. Wiesinger, M. Balinkic

Trainer: Markus Blum

Karten:

Gelb: Markus Gnadenberger (71., Unsportl.), Tomas Fedak (71., Unsportl.), Marcel Novak (89., Foul), Christoph Stadlbacher (92., Foul) bzw. Daniel Suppan (71., Unsportl.), Harun Akaslan (74., Foul), Ibrahim Akaslan (79., Foul), Maximilian Traher (89., Kritik)

Gelb-Rot: Tomas Fedak (76., Foul) bzw. Maximilian Traher (92., Unsportl.)