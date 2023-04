Ein Elfer als Knackpunkt

Werbung

Ollersdorf - Breitensee 3:1. Mit breiter Brust ging Breitensee in das Auswärtsspiel in Ollersdorf. „Wir haben gewusst, dass sie viel Selbstvertrauen haben, nachdem sie vier Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt haben“, erklärte SCO-Coach Robert Nemeth. Seine Mannen schien das wenig zu beeindrucken, schon nach neun Minuten stand es 1:0 für die Gastgeber. Nach einem Schnittstellenpass behielt Marian Paholik vor Christoph Singh die Nerven und schob zur Führung ein. „Sie waren aber aggressiver in den Zweikämpfen, haben gefühlt jeden gewonnen und alles rausgeholt“, gestand Nemeth.

Folgerichtig stand es nach 21 Minuten auch 1:1, Galip Turan gelang der nicht unverdiente Ausgleich für Breitensee.

Danach blieben die Gäste am Drücker, bekamen wenig später einen Elfmeter. Den tauchte Markus Gnadenberger aber aus der Ecke. Für Nemeth spielmitentscheidend: „Für mich ein Knackpunkt in der Partie. Wenn sie da das 2:1 machen, schaut es nicht gut für uns aus.“ Bis zur Pause gab es dann nicht mehr viel.

Freistoß flutschte durch

Gleich nach dem Wechsel schlug Martin Simonik zu, benötigte aber tatkräftige Unterstützung von Singh. Der Freistoß rutschte dem Goalie durch. „Kann passieren“, nahm es SCB-Obmann Michael Chaloupka gelassen. Bei seinen Jungs ging danach aber nicht mehr viel, in Minute 70 fing man sich durch Dominik Scherbl das 3:1 und war endgültig gebrochen. Chaloupka resümierte zwiegespalten: „In der ersten Halbzeit waren wir die stärkere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit ist nichts mehr gegangen.“ Nemeths Analyse? „Am Ende vielleicht ein bisschen glücklich, aber dafür, dass sie den Elfer nicht machen und der Freistoß reinrutscht, kann ich nichts. Morgen fragt keiner mehr.“

Statistik:

Ollersdorf - Breitensee 3:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Paholik, 1:1 (21.) Turan, 2:1 (49.) Simonik, 3:1 (70.) Scherbl

Karten: Scherbl (77., Gelbe Karte Foul), Meißl (47., Gelbe Karte Foul), Nemeth (40., Gelbe Karte Kritik)

Ollersdorf: Seidl, Scherbl, Kölch (87. Brei), Simonik, Fedak, Paholik, Meißl, Weinwurm, Gnadenberger, Seidl, Horak

Breitensee: Turan, Udvorka, Yagci, Bellikli (76. White), Tesar, Kohl, Brunner (85. Pinsolitsch), Koc, Gasselich, Palka, Singh

40 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Rosenmayr