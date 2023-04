Souveräner Heimsieg für wiedererstarkte Ollersdorfer

Werbung

Ollersdorf - Gänserndorf 3:1. Die Heimelf startete mit hohem Tempo in die Partie und bekam so schon rasch Überwasser. Nach einer Viertelstunde tankte sich der sehr starke Martin Simonik über die Seite durch und bediente Thomas Seidl diagonal, der nur noch zum 1:0 einnetzen musste. Voraus ging dieser Aktion ein individueller Fehler der Gänserndorfer Defensive, die an diesem Sonntag nicht ihren besten Tag erwischte.

So war es - nach einem kurzen Aufbäumen der von vielen kleinen Verletzungen geplagten Bezirkshauptstädter und dem Anschlusstreffer in der 27. Minute durch einen Anzböck-Elfmeter nach Foul an Marcel Jetishi - abermals ein Individualfehler, den Simonik ausnutzen und auf 2:1 stellen konnte (40.).

Die Pechsträhne scheint für Gänserndorf im Moment nicht abreißen zu wollen, schied Tormann Domenik Reichel schon in Minute 19 verletzt aus. Für ihn kam Markus Kuhnert aufs Feld, der sich mit glänzenden Paraden im Laufe der Partie als Freudenaspekt an einem eher tristen Tag erwies.

Ollersdorfer Powerplay

Die Nemeth-Elf knüpfte im zweiten Durchgang genau dort an, wo sie im ersten aufgehört hatte und baute mehr und mehr Druck auf. Oftmals konnten schöne Angriffe gestartet werden, die aber nicht sauber ausgespielt oder von Kuhnert vereitelt wurden. Erwähnenswert war eine schöne Aktion, wieder vom Man of the Match Martin Simonik, die in einem Lattenschuss endete.

So fiel der Entscheidungstreffer wie so oft spät. Dominik Scherbl konnte in Minute 89 nach einem Konter auf 3:1 stellen und somit den siebten Ollersdorfer Punkt der Rückrunde festmachen. Das ist bereits dieselbe Anzahl an Zählbarem wie in der gesamten Hinrunde.

Stimmen zum Spiel

Robert Nemeth (Trainer SC Ollersdorf): „Wir hätten heute auch deutlich höher gewinnen können, haben uns das Leben aber selbst schwergemacht. Prinzipiell bin ich mit dem, was sich meine Mannschaft seit den paar Wochen, die wir zusammen sind, erarbeitet hat, aber sehr zufrieden. Wir verfügen über viele gute Fußballer und haben an den richtigen Rädchen gedreht, das macht mich zuversichtlich“.

Leopold Anzböck (Trainer SV Gänserndorf): „Leider zieht sich der Verletzungsteufel bei uns schon durch die komplette Rückrunde. Wenn du ständig mit leicht angeschlagenen Spielern starten musst, dann ist es schwer das volle Potential abzurufen. Heute kamen auch noch zwei individuelle Fehler dazu, die beide zu Toren geführt haben. So kommst du dann schwer in die Partie rein. Am Ende vom Tag war es ein verdienter Sieg für Ollersdorf. Wir haben jetzt eine Woche Zeit zum Auskurieren und dann sehen wir weiter.“

Statistik

Ollersdorf - Gänserndorf 3:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (17.) Seidl, 1:1 (27., Elfmeter) Anzböck, 2:1 (40.) Simonik, 3:1 (89.) Scherbl

Karten: Simonik (54., Gelbe Karte Foul), Meißl (81., Gelbe Karte Unsportl.)Anzböck (78., Gelbe Karte Kritik), Heffermejer (73., Gelbe Karte Foul)

Ollersdorf: Stadlbacher (56. Horak), Paholik, Seidl Thomas, Weinwurm (85. Portakal), Fedak, Scherbl, Meißl, Kölch, Simonik, Gnadenberger, Brei

Gänserndorf: Heffermejer Patrick, Pekgüzel, Reichel Domenik (19. Kunerth), Bralic (HZ. Simperler), Steinkogler (72. Tippmann), Anzböck, Jetishi, Heffermejer Roland (68. Markovic), Andrejic, Forreth, Hann

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Taner Iskender