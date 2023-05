Nach sechs Minuten stand's schon 1:2

Ollersdorf - Strasshof 2:2. Viel Akklimationsphase hatten die rund 100 Zuschauer nicht, denn schon nach drei minuten scheperte es. Mario Erben köpfte einen Freistoß ins kurze Eck, Strasshof führte. Die Gäste waren wie aufgedreht, legten nur 60 Sekunden das zweite Tor nach. Dominik Leidner schaltete nach Flanke von Nasuf Ibrahimi in der Mitte am schnellsten und stellte auf 2:0.

Kurz abgeschüttelt waren die Ollersdorfer aber schon in Minute sechs zurück in der Partie. Martin Simonik war der Torschütze, nachdem der SVS den Ball in der Vorwärtsbewegung verlor und sich anschließen schlecht verhielt. Trainer Roman Hlinka wusste: „Ein schwerer Stellungsfehler von uns.“

Fedaks feines Füßchen

Der SCO versuchte es in der Folge immer wieder mit weiten Bällen hinter die Abwehr, Tomas Fedak setzte seine Kollegen von hinten oft gut ein, Strasshof bekam es aber stets gut gelöscht. Nach der Pause brannte es nach einem Corner lichterloh, diesmal kam der Löschversuch zu spät. Thomas Seidl brachte die Ecke gut zur Mitte, Dominik Scherbl hielt den Kopf hin.

Danach gab es Elfmeter für Srasshof, den Leidner an die Latte knallte. Hlinka sah einen Stoß des SCO an Ibrahimi, für Nemeth war „gar nichts.“ Sei's drum, der Strafstoß saß ohnehin nicht. Genau wie die letzten Möglichkeiten beider Teams. Für Strasshof vergaben Erben und Edin Livadic, bei Ollersdorf scheitert Markus Horak an der Stange, Marian Paholik schoss vorbei.

Stimmen zum Spiel

Ollersdorf-Coach Robert Nemeth meinte: „Die Anfangsphase haben wir verschlafen, dann haben sich die Burschen aber gut zurückgerackert. Für die Zuschauer ein super Spiel.“ Gegenüber Roman Hlinka sagte: „Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden. Ein spannendes Spiel.“

Statistik:

Ollersdorf - Strasshof 2:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (3.) Erben, 0:2 (4.) Leidner, 1:2 (6.) Simonik, 2:2 (57.) Scherbl

Karten: Stadlbacher (69., Gelbe Karte Foul), Paholik (58., Gelbe Karte Foul)

Ollersdorf: Stadlbacher, Fedak, Seidl Daniel, Gnadenberger, Kölch, Paholik, Meißl, Scherbl (72. Weinwurm), Seidl Thomas (72. Nimmerrichter), Simonik, Horak

Strasshof: Buchner (88. Erfidan), Lock, Unzeitig, Ibrahimi, Heißenberger, Hlinka, Livadic, Majefsky (63. Handler), Erben, Leidner (88. Prinzinger), Simperler

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Josef Rath