Acht Partien, acht Heimsiege?

Nach dem 0:0 in Obersdorf ist die SG Dürnkrut/Jedenspeigen mittlerweile mit Angern punktegleich, aufgrund der besseren Tordifferenz liegt die Kraus-Elf aber weiterhin auf Rang eins. Mit dabei war bei der Nullnummer auch Walter Kratochwille, Trainer des kommenden Gegners Großengersdorf. Dieser meint: „Wir müssen hinten sehr gut aufpassen, aber wollen auch was mitnehmen“. Die zweite Freitagspartie bestreiten Strasshof und Weikendorf. Die Gäste holten zwar erst einen Zähler, SVS-Coach Roman Hlinka ist aber gewarnt: „Wir dürfen sie nicht unterschätzen, sonst erleben wir ein blaues Wunder“. Ein solches gab es im Mai des Vorjahres, als man zuhause mit 0:4 gegen den ATSV unterging.

Einen Achtungserfolg erreichte Ebenthal mit dem Sieg in der Vorwoche gegen Markgrafneusiedl. Nun wartet mit Angern auswärts der nächste Kracher, Trainer Thomas Hrubant ist aber selbstbewusst: „Mit einer Leistung wie gegen Markgrafneusiedl müssen wir uns vor niemandem verstecken“. Groß-Schweinbarth trifft nach dem Derbysieg in Hohenruppersdorf auf einen Lieblingsgegner, holte man doch seit 2017 gegen Obersdorf stets drei Punkte. Angesichts der vorwöchigen Leistung dürfte es die Mikic-Elf dem SVG diesmal schwieriger als beim 0:8 im Juni machen. „Den Lauf fortsetzen“ will SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm trotzdem.

Derbyzeit in Gänserndorf

Nur aufgrund der Tordifferenz liegt Matzen vorm kommenden Gegner Ollersdorf, beide Teams haben sechs Punkte. SCM-Coach Dalibor Rakic muss einige Ausfälle wegstecken und rechnet mit einem engen Spiel, vergangene Woche holte man in Obersiebenbrunn die ersten Punkte auf sportlichem Wege. Bei den Gästen trat Trainer Robert Nemeth wiederum vergangene Woche zurück. Am Sonntag beginnt am 11 Uhr das Derby in der Bezirkshauptstadt, Gänserndorf-Trainer Leopold Anzböck rechnet mit „keinem einfachen Spiel“ und fordert eine Leistungssteigerung verglichen zur Weikendorf-Partie. „Süd“-Coach Wolfgang Schabhüttl ist trotz vier Pleiten in Folge optimistisch: „Da sind wieder alle Spieler zurück, da rechnen wir uns drei Punkte aus“.

Am Sonntagnachmittag spielen dann vier Teams, bei denen der Motor zuletzt etwas stockte. Markgrafneusiedl siegte zunächst trotz schwacher Leistung gegen Gänserndorf-Süd, gegen Ebenthal passte dann auch das Ergebnis nicht mehr. Gegner Hohenruppersdorf verlor zuletzt dreimal in Folge. „Wir haben jetzt ein paar Jausengegner nacheinander“, nahm SCH-Coach Peter Klofac die schwere Auslosung mit Humor. Es wird übrigens das erste Aufeinandertreffen seit 2011. Obersiebenbrunn komplettiert den Spieltag nach zwei knappen Pleiten in Folge mit dem Match gegen die noch sieglosen Breitenseer. „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen“, so SCO-Pressesprecher Florian Mitlöhner, der sich vom Fehlstart des Gegners überrascht zeigte.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Dürnkrut/Jedenspe. - Großengersdorf (Thomas Bruckmüller), Strasshof - Weikendorf (Franz Schwarzl).

Samstag, 16.30 Uhr: Angern - Ebenthal (Cevdet Seven), Groß-Schweinbarth - Obersdorf/P. (Mihai-Romulus Nan), Matzen - Ollersdorf (Ferdi Oezdogan).

Sonntag, 11.00 Uhr: Gänserndorf - Gänserndorf Süd (Sven Mayer); 16.30 Uhr: Markgrafneusiedl - Hohenruppersdorf (Sükrü Erdemir), Obersiebenbrunn - Breitensee (Sezer Uguz).