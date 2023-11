Angern fast durch, direktes Duell um den „Vize“

Zwei Runden vor der Winterpause ist Angern der Herbstmeistertitel nur mehr in der Theorie zu nehmen, liegt die Blum-Elf doch fünf Punkte vor Groß-Schweinbarth und Strasshof. Am Samstag in Matzen hat der FCA den ersten Matchball, die Blau-Gelben erscheinen nach sieben Niederlagen in Folge und zuletzt einem 0:8 in Ebenthal als nicht allzu harter Brocken für die Gäste. Als einziges Team hinter Matzen liegt Breitensee, die Winkler-Elf verlor in Großengersdorf zum vierten Mal in Folge mit einem Tor Differenz. Gegner Ollersdorf holte mit einem 4:1 gegen Obersiebenbrunn den ersten Sieg unter Daniel Glowacki, als Ziel für die letzten zwei Partien (nächste Woche geht es gegen Weikendorf, Anm.) nennt der Trainer zwei weitere Dreier.

Sowohl in der Tabelle, als auch geografisch, sind Gänserndorf (Fünfter) und Markgrafneusiedl (Vierter) benachbart. Beiden Teams blieb ein Zähler in der Vorwoche verwehrt, SVG-Trainer Leopold Anzböck schiebt dem Gegner angesichts vieler Verletzter die Favoritenrolle zu. SCM-Coach Karl Jungmann hofft: „Wir haben jetzt nicht mehr so einen Druck, vielleicht tun wir uns da leichter mit dem Toreschießen“. Leicht von der Hand geht auch Obersiebenbrunn aktuell nichts, aktuell prägen viele Verletzte die sportlich durchwachsene Situation mit drei Niederlagen in Folge. Zum Abschluss wird es für die Kolar-Elf nicht leichter, warten doch die SG Dürnkrut/Jedenspeigen und kommende Woche Groß-Schweinbarth.

Munk gegen den Stammverein

Die brisanteste Samstagspartie steigt aber in Strasshof, der SVS lädt Groß-Schweinbarth zum direkten Duell um Platz zwei und braucht angesichts der Rückreihung bei Punktegleichheit (nach dem 0:3 gegen Matzen am Grünen Tisch, Anm.) einen Sieg, um an dem Kontrahenten vorbeizuziehen. „Wenn wir wieder so auftreten, werden wir eine über die Mütze bekommen“, haderte Trainer Roman Hlinka nach dem 1:1 bei der SG Dürnkrut/Jedenspeigen. „Den zweiten Platz sichern“ will dagegen SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm, für Interimstrainer Richard Munk ist es das Duell mit dem Stammverein. Der Sonntag bietet unter Anderem das Hohenruppersdorfer Gastspiel in Ebenthal, Trainer Peter Klofac will trotz einiger Ausfälle Zähler bei den Grün-Weißen mitnehmen.

In Gänserndorf-Süd kommt es am Sonntag zum Duell zweier formstarker Teams. Die Schabhüttl-Elf selbst gewann in den letzten sechs Partien fünfmal und blieb ebenso oft ohne Gegentor, ohne die Minus-Punkte aufgrund der EB/VB-Befreiung wäre man bereits auf Rang fünf. Gegner Obersdorf holte immerhin drei Siege in Folge, Sektionsleiter Helmut Diwald weist die Favoritenrolle dennoch dem Gegner zu. Den Abschluss machen die auswärts weiterhin unbesiegten Großengersdorfer in Weikendorf. SCG-Trainer Walter Kratochwille will den Gegner nicht unterschätzen, ATSV-Amtskollege Herbert Nürnberger prognostiziert: „Das ist sicherlich eine kompakte Mannschaft, du kannst punkten, aber auch eine drüber bekommen“.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 14.00 Uhr: Strasshof - Groß-Schweinbarth (Alexander Strauch), Matzen - Angern (Mario Strobl), Gänserndorf - Markgrafneusiedl (Sükrü Erdemir), Obersiebenbrunn - Dürnkrut/Jedenspe. (Helmut Friedl), Breitensee - Ollersdorf (Christoph Flusser).

Sonntag, 14.00 Uhr: Gänserndorf-Süd - Obersdorf/P. (Marcel Nan), Ebenthal - Hohenruppersdorf (Daniel Pelic), Weikendorf - Großengersdorf (Cemil Cizmecioglu).