Bei einem Sieg ist Auersthal durch

Schon im Winter erklärte Markgrafneusiedl-Trainer und Obmann Karl Jungmann Auersthal zum Meister, hing dem Tabellenführer symbolisch die Titelmedaille um. Gewinnen die Mannen am Samstag das direkte Duell beim ersten Verfolger, könnte das bald Realität werden. Einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft setzten Simon Pammer und Co am Dienstag im Nachtrag gegen Ebenthal, beim 6:0-Sieg saßen Goalgetter Tunahan Bagirtlak und Kapitän ihre Gelb-Sperren ab. Sie sind also im Spitzenspiel wieder mit dabei.

Von den letzten sechs direkten Duellen gegeneinander gingen übrigens fünf an Auersthal, eines endete mit einem Remis.

Hrubant: „Vielleicht ist diesmal was möglich“

Ebenthal und Trainer Thomas Hrubant empfangen Breitensee, wobei Hrubant gegen den SCB eigentlich gar nicht dabei ist. Der Coach ist im Urlaub, den er schon vor seiner Trainerzusage buchte. Mit Blickrichtung Breitensee meinte er nach dem Auersthal-Spiel: „Vielleicht ist diesmal was möglich.“ So kämpft er mit seinen Jungs weiterhin um den ersten Punkt im Frühjahr, musste gegen Auersthal allerdings gleich mehrere Verletzte beklagen. Torhüter Martin Weick, der Hrubant vermutlich an der Seitenlinie vertreten wird, verpasste das Spiel mit Knöchelproblemen, Vladimir Girman und Andreas Wenczl gingen mit muskulären Problemen frühzeitig vom Feld.

Der Gegner wäre auch ohne niederschlagsbedingte Absagen nicht auf dem Feld gestanden, denn Breitensee hätte ohnehin ein spielfreies Wochenende gehabt.

Beim SC Matzen, wo Legionär Lukas Kucera zuletzt die 100-Tore-Marke knackte, steht ein Heimspiel gegen Weikendorf auf dem Plan. Für Milan Orlovsky und seinen SCM ist Weikendorf eine Art Lieblingsgegner, die letzte Niederlage gab es im Jahr 2015, danach zwölf Siege en suite.

Genau wie Matzen spielte auch Gänserndorf-Süd am vergangenen Wochenende, blieb also auch im Rhythmus. Der kommende Gegner aus Strasshof nicht. Im Hinspiel gab es ein fulminantes 3:3. Nasuf Ibrahimi fehlt dem SVS gesperrt. Kompletiert wird die Runde mit dem Duell zwischen Ollersdorf und Gänserndorf, die Gäste müssen auf Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar verzichten, der seine Gelb-Sperre absitzen muss.

Die Spiele im Überblick

Samstag, 16.30 Uhr: Ebenthal - Breitensee (Özdogan), Matzen - Weikendorf (F. Pohl), Strasshof - Gänserndorf Süd (Kremser).

Sonntag, 11 Uhr: Markgrafneusiedl - Auersthal (G. Knezevic); 16.30 Uhr: Ollersdorf - Gänserndorf (Iskender).