Das allerletzte Mal

Trainer Milan Orlovsky bestreitet am Samstag mit dem SC Matzen sein letztes Spiel. Der Tscheche geht nach über 14 Jahren von Bord, mit ihm gehen Radek Polach, Lukas Kucera und Pavel Velecky. Es ruft ein 1.-Klasse-Verein aus der Heimat. „Einmal noch, dann eine Abschiedsparty und aus“, ist der scheidende Coach auch ein bisschen wehmütig. Ebenfalls ein Ende hat die Karriere von Kapitän Paul Lima.

Der Gegnner wird es dem SCM zum Abschied allerdings nicht einfach machen. Obersiebenbrunn ist - neben Meister Auersthal - die einzige Mannschaft, die im Frühjahr noch nicht verloren hat. Sieben Siege und drei Remis stehen zu Buche. NIcht mithelfen, die Serie in die Sommerpause mitzunehmen, wird Eddi Romanic können. Der Mittelfeldmann zog sich einen Kreuzband- und Meniskuseinriss zu und wird vermutlich bis Ende Juli zuschauen müssen. Ilija Radosevic hat nach seiner roten Karte zuletzt schon früher Sommerurlaub.

Ollersdorf muss nach einer spielfreien Woche zum Abschluss nach Weikendorf und kämpft dort um drei Punkte. Auch, wenn zuletzt viele Leistungsträger fehlten. Die letzten beiden Partien - also auch das Hinspiel (3:2, Anm.) - gingen an Christoph Billan und Co.

Einer kommt, einer geht

Breitensee empfängt Gänserndorf. Beim SVG feiern viele Akteure ihren Abschied. Breitensee hingegen kann nach Gelbsperre wieder auf Hakan Koc zurückgreifen. Dafür muss Matthias Schuster zuschauen, er sah gegen Obersiebenbrunn zum zweiten Mal in dieser Spielzeit Gelb-Rot und ist damit gesperrt.

Apropos Abschied: Nicht nur bei Gänserndorf gehen einige Spieler, sondern auch bei Süd. Die müssen sich ein letztes Mal im Trikot der Süder beweisen und das ausgerechnet in Auersthal. Der 1. Klasse-Aufsteiger kann - sollte man sich schadlos halten - die Saison ohne Niederlage abschließen. Bislang gab es 17 Siege und vier Remis. Trainer Manfred Schimpl stellte zuletzt immer wieder klar: „Das ist unser Ziel.“ Zwischen Tunahan Bagirtlak (29 Tore) und Michal Janik (25) wird zusätzlich das Rennen um die Torjägerkrone entschieden.

Verletzungsgebeutelte Angerner empfangen im einzigen Freitagsspiel formstarke Strasshofer. Gewinnt die Hlinka-Elf und Matzen punktet gleichzeitig gegen Obersiebenbrunn nicht voll, schließt man die Saison sogar noch mit der Bronzemedaille ab.

Ebenthal bekommt es zum Abschluss auswärts mit Markgrafneusiedl zu tun. Die Vorzeichen sind klar, die Favoritenrolle verteilt.

Die Spiele im Überblick

Fretag, 18.15 Uhr: Angern - StrasshofSamstag, 16.30 Uhr: Auersthal - Gänserndorf-Süd; 17.30 Uhr: Breitensee - Gänserndorf, Matzen - Obersiebenbrunn, Markgrafneusiedl - Ebenthal.Sonntag, 11 Uhr: Weikendorf - Ollersdorf.