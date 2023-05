Der letzte Tanz

Am Samstag gegen 19 Uhr dürfte es so weit sein - der ATSV Auersthal ist nur noch einen Schritt von der Schale entfernt. Gewinnt man in Breitensee, ist der Titel und somit auch der Aufstieg in die 1. Klasse fix. Für Kapitän Andreas Helm wäre es die dritte Meisterschaft mit dem Heimatverein.

Titelkampf Auersthal fehlt nur noch der finale Schritt

Markgrafneusiedl, das am Samstag Strasshof empfängt, ist wohl auch nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen. Im Hinspiel teilte man sich beim 1:1 die Punkte brüderlich, ansonsten hatte eher Strasshof in der Vergangenheit die Nase vorne. Die Stürmer der beiden Teams zeigten sich zuletzt in Hochform. Berkan Tan traf gegen Gänserndorf-Süd genau so viermal wie Dominik Leidner für Strasshof nach seiner Einwechslung gegen Ebenthal.

Ein Wiedersehen mit dem Ex-Coach

Apropos Ebenthal: Die Hrubant-Elf bekommt es mit Ollersdorf und Ex-Trainer Robert Nemeth zu tun. „Ja, ich war sechs Jahre dort, aber deswegen ist es für mich nicht brisant. Brisant ist es deswegen, weil es ein Derby ist und die Burschen das erste Spiel im Herbst verloren haben“, strich er hervor. Nach dem Spiel in Ebenthal kommt es am Pfingsmontag zum Duell mit Obersiebenbrunn und damit zum Spitzenspiel der Rückrunde. Ollersdorf sammelte aus sieben Spielen bis dato 14 Punkte, der andere SCO 16 aus 18.

Bevor Obersiebenbrunn aber Ollersdorf empfängt, muss man im Heimspiel gegen Angern ran. Der FCA hat Harun und Ibrahim Akaslan nach ihren Sperren wieder zur Verfügung. Keeper Richard Mader ist noch gesperrt.

„Kellerduell“ in Gänserndorf

Nach dem spielfreien Wochenende empfängt Gänserndorf den ATSV Weikendorf. Leopold Anzböck & Co halten in der Rückrunde bei zwei Siegen, der Gegner gewann überhaupt erst eine Partie. Die Tabelle spuckt die beiden auf den Rängen neun und elf aus.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Ollersdorf-Ebenthal.

Samstag, 17.00 Uhr: Markgrafneusiedl-Strasshof, Breitensee-Auersthal, Obersiebenbrunn-Angern, Gänserndorf-Weikendorf.

Montag, 17.00 Uhr: Obersiebenbrunn-Ollersdorf.