Die ersten Sechs im direkten Duell

Nach dem Sieg beim vorwöchigen Gipfeltreffen steuert Angern auf den Herbstmeistertitel zu: Drei Runden vor dem Ende liegt die Blum-Elf drei Zähler vor Strasshof und fünf vor Groß-Schweinbarth. Die vielleicht schwierigste verbleibende Aufgabe steht dem Ersten am Sonntag bevor: Der Spitzenreiter muss nach Markgrafneusiedl. „Es wird nicht einfach, aber sie haben ein, zwei Schwachpunkte, dort wollen wir ansetzen“, so SCM-Trainer Karl Jungmann. Wenig Schwachpunkte offenbart aktuell auch Gänserndorf-Süd, das mit zwölf Punkten und 19:2 Toren aus den letzten fünf Partien für die einzige Freitagspartie nach Hohenruppersdorf kommt. Trainer Wolfgang Schabhüttl rechnet mit einigen Ausfällen, will aber „irgendwie drei Punkte einfahren“.

Die brisanteste Samstagspartie steigt in Dürnkrut, die Spielgemeinschaft empfängt den Zweiten Strasshof. Die Kraus-Elf trifft nun zum fünften Mal in Folge auf ein Team aus den aktuellen Top fünf, die vergangenen vier Partien gingen verloren. Auch für SVS-Trainer Roman Hlinka waren „die letzten Partien von uns nicht berauschend“. Ebenfalls am Samstag trifft Großengersdorf unter der Leitung von Schiedsrichterin Sabrina Allinger auf Schlusslicht Breitensee – und will unbedingt den ersten Heimsieg seit dem Comeback einfahren. „Das muss fällig sein, dass wir da endlich daheim drei Punkte holen“, kündigt Trainer Walter Kratochwille an. Die Winkler-Elf kassierte in den letzten sechs Partien nie mehr als ein Tor, holte aber trotzdem nur fünf Zähler.

Ebenthal und Weikendorf sind auf Rehabilitierung aus

Ganz anders ist der Vorletzte Matzen in der Defensive aufgestellt, in den letzten sechs Partien vorm anstehenden Ebenthal-Match gab es insgesamt 39 Gegentreffer. Immerhin wurde in der zweiten Halbzeit gegen Markgrafneusiedl die Torflut gestoppt, nach einem 0:5 zur Pause lautete der Endstand 2:6. Nach dem 0:5 in Gänserndorf-Süd erwartet sich SVE-Coach Thomas Hrubant eine Reaktion seiner Elf. Ähnliche Worte fand auch Weikendorfs Trainer Herbert Nürnberger nach dem 0:4 gegen Hohenruppersdorf, er wollte unter der Woche bei den Trainings „die Zügel anziehen“. Gegner Obersdorf schaffte zum ersten Mal seit zwei Jahren zwei Siege in Folge, sodass ein Sprung auf Tabellenplatz acht gelang.

Das Topspiel des Sonntages findet auf der Karl Mauser-Sportanlage statt: Eine Woche nach der bitteren Pleite in Angern, als die Munk-Elf nach 2:0-Vorsprung und mit zeitweise einem Mann noch verlor, trifft Groß-Schweinbarth auf den Fünften Gänserndorf. Obwohl die Bezirkshauptstädter in der Fremde erst einmal verloren, weist Trainer Leopold Anzböck dem Gegner die klare Favoritenrolle zu: „Das wird ein ganz schweres Match, jeder Punkt ist eine Krönung“. Den Abschluss macht Ollersdorf gegen Obersiebenbrunn. Daniel Glowacki, der Trainer der Heimischen, spekuliert mit dem ersten Sieg im sechsten Spiel seiner Amtszeit, die Gäste gewannen in den letzten neun Runden nur zweimal und kämpfen aktuell mit vielen Ausfällen.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Hohenruppersdorf - Gänserndorf Süd (Thomas Bernhard).

Samstag, 14.00 Uhr: Ebenthal - Matzen (Sükrü Erdemir), Großengersdorf - Breitensee (Sabrina Allinger); 15.00 Uhr: Dürnkrut/Jedenspe. - Strasshof (Anton Loibl).

Sonntag, 14.00 Uhr: Groß-Schweinbarth - Gänserndorf (Erik Karner), Obersdorf/P. - Weikendorf (Wolfgang Pansky), Markgrafneusiedl - Angern (Gerald Seizer); 15.00 Uhr: Ollersdorf - Obersiebenbrunn (Cemil Cizmecioglu).