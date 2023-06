Die untere Hälfte fordert die obere

2. Klasse Weinviertel Süd, 2. Klasse Weinviertel Nord, 2. Klasse Pulkautal - sie alle absolvieren schon dieses Wochenende die letzte Runde dieser Saison. Nicht so die 2. Klasse Marchfeld, wo noch zwei auf dem Programm stehen. Mehr als Ehrenrunden werden diese aber nicht mehr werden, die wesentlichen Entscheidungen sind nämlich gefallen. Auersthal ist Meister, Markgrafneusiedl fix Zweiter, Ebenthal definitiv Letzter.

Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Spiele der vorletzten Runde, die gesamt gesehen ein Duell untere Tabellenhälfte gegen obere Tabellenhälfte bringen. In allen fünf Partien kommt es zu dieser Konstellation. Den Anfang macht am Freitag Strasshof (4.) gegen Weikendorf (11.). Für den SVS ist es das erste Heimspiel seit Ende April, in der Fremde lief es zuletzt aber gut. Nach drei Siegen in Serie könnte man sogar noch Dritter werden.

Das will Matzen verhindern, das aktuell auf der Drei steht und am Samstag nach Ebenthal muss. Der Gegner ist Zwölfter und damit Letzter, was sich bei sieben Zählern Rückstand auf Weikendorf auch nicht mehr ändern kann. Ein Erfolg wäre es schon, noch ein wenig näher heranzurücken, was bei zuletzt fünf Niederlagen in Folge aber auch nicht gerade greifbar ist.

Das beste Pferd bleibt im Stall

Am Sonntagvormittag trifft Gänserndorf (9.) auf Auersthal (1.), am Nachmittag Gänserndorf-Süd (7.) auf Angern (5.) sowie Obersiebenbrunn (6.) auf Breitensee (10.). Favorit auf den „Gesamtsieg“ in dieser Runde ist freilich die obere Tabellenhälfte, was auch daran liegt, dass das beste Pferd der unteren im Stall bleiben muss. Der SC Ollersdorf (8.) ist nämlich zumindest im Frühjahr über der Mitte, die Nemeth-Elf liegt auf Rang vier der Rückrunden-Tabelle. Diesmal ist sie aber, genau wie Markgrafneusiedl, spielfrei.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19 Uhr: Strasshof - Weikendorf (Burcoiu).

Samstag, 17.30 Uhr: Ebenthal - Matzen (Avdiu).

Sonntag, 11 Uhr: Gänserndorf - Auersthal (M. Weber); 17.30 Uhr: Gänserndorf Süd - Angern (Kremser), Obersiebenbrunn - Breitensee (Baston).