Drei gegen Zwei - oder auch Angern gegen Markgrafneusiedl. Die beiden ersten Auersthal-Verfolger stehen sich im direkten Duell gegenüber. Das Hinspiel (3:0) war eine klare Angelegenheit für den FCM, doch Angern ist im Frühjahr (zwei Spiele, vier Punkte) gut drauf. Zudem kann man wieder auf Offensivmann Max Traher zurückgreifen, der seine Sperre absaß. Markgrafneusiedl muss hingegen ohne Oguzhan Karacan auskommen. Er wurde letzte Woche kurz vor Schluss mit Verdacht auf Schlüssenbeinbruch vom Feld gebracht.

In der kommenden Spielzeit könnte das Aufeinandertreffen übrigens durchaus ein Spiel um die Tabellenführung sein, denn Angern und Sportleiter Robert Binder meldeten Titelambitionen an.

Klare Vorzeichen

Auch, wenn Tabellenführer Auersthal beim Heimspiel gegen den Letzten aus Ebenthal auf Kapitän Andreas Helm und Toptorjäger Tunahan Bagirtlak (22 Tore) verzichten muss, ist die Elf von Coach Manfred Schimpl klarer Favorit. Ebenthal und Neo-Trainer Thomas Hrubant verloren zum Frühjahrsstart beide Partien und mussten gleich zehn Gegentore schlucken. Genau so viel Stücke gab's auch im September beim Hinspiel auf eigener Anlage. Auersthal siegte 10:0.

Blickt man auf die Statistik, sind die Vorzeichen auch beim Duell zwischen Gänserndorf und Strasshof klar. Roman Hlinka und der SVS gewannen die vergangenen sechs Spiele gegen Gänserndorf. Die aktuelle Form lässt das allerdings ein wenig in den Hintergrund rücken, den Strasshof hat seit Rückrundenstart noch nicht gewonnen. Ein Punkt und nur drei geschossene Tore sind für die eigenen Ansprüche zu wenig.

Beiden Mannschaften fehlen wichtige Stützen. Ajdin Mehic ist beim SVG gelbgesperrt, Nasuf Ibrahimi fehlt Strasshof aufgrund seiner gelb-roten Karte im letzten Spiel. Zudem haben Leopold Anzböck und sein Team weiterhin mit massig Verletzungen zu kämpfen, unter anderem verpasst Milan Petkovic das Wiedersehen mit seinem alten Klub.

Erster gegen Dritter

Nimmt man nur die Rückrundentabelle her, gibt es auch in Obersiebenbrunn ein Spitzenspiel. Da spielt der eine SCO gegen den anderen SCO, Ollersdorf ist zu Gast. Im Gesamtklassement heißt das Achter gegen Zehnter, im Frühjahr allerdings Erster gegen Dritter. Obersiebenbrunn verlor noch keine Partie, steht nach drei Matches bei sieben Zählern. Im Hinspiel gewann Ollersdorf mit 3:2, alle drei Torschützen (Zlatar, Pelikan, Cermak) gingen im Winter und sind nicht mehr beim Verein.

Gänserndorf-Süd will gegen Matzen den Schwung vom Derbysieg mitnehmen. Bei einem Dreier könnte man vorerst - Matzen hält bei einem Spiel weniger - am direkten Kontrahenten vorbeiziehen. Matzen war in der Vorwoche spielfrei und hat sicher gute Erinnerungen ans Hinspiel. Da gab's beim 7:3-Sieg gleich zehn Tore zu bestaunen.

Die Spiele im Überblick

Samstag, 15.30 Uhr: Angern - Markgrafneusiedl (K. Veselka); 16.30 Uhr: Auersthal - Ebenthal (Wallner). Sonntag, 11 Uhr: Gänserndorf - Strasshof (K. Simon); 16.30 Uhr: Gänserndorf Süd - Matzen (Iskender), Obersiebenbrunn - Ollersdorf (Snopek).