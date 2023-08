Ein „Sushi-Abend“ vorm Derby

Fünf Partien mit je mindestens vier Toren und zwei unwetterbedingte Absagen brachte die Auftaktrunde der 2. Klasse Marchfeld. Und am Freitag geht es gleich spannend weiter: Im Derby kämpfen Ollersdorf und Ebenthal um ihre ersten Punkte. SCO-Trainer Robert Nemeth, selbst jahrelang Coach bei den Grün-Weißen, erwartet eine rassige Partie: „Da gibt’s bei beiden rohes Fleisch davor, am Donnerstag ist Sushi-Abend“. Beide Teams gewannen ein Vorjahres-Duell mit 3:1, beim Ollersdorfer Erfolg saß Nemeth dort bereits auf der Bank. Ebenfalls am Freitag startet Obersiebenbrunn in die Saison, man ist in Angern zu Gast und empfängt am Dienstag mit Markgrafneusiedl den nächsten Titelkandidaten.

Trotz des 5:0-Sieges zum Auftakt ist Gänserndorf-Süd aufgrund des Punkteabzuges wegen der Verbandsspielerregel-Befreiung Letzter – und fährt nun zur SG Dürnkrut/Jedenspeigen, die nach dem 4:0 in Weikendorf Erster ist. „Es wird ein schweres Spiel, ich hoffe auf ein Unentschieden. Viel mehr wird nicht drin sein“, ist Gäste-Trainer Wolfgang Schabhüttl angesichts mehrerer Ausfälle bescheiden. Auf der anderen Seite erwartet Coach Hans Kraus ein Match auf Augenhöhe. Etwas überraschend ist auch das erste Heimmatch des SC Großengersdorf nach dem Comeback der Tabelle nach ein Spitzenspiel – schließlich gewann auch Gegner Hohenruppersdorf sein Auftaktmatch. Dennoch erwarten sich beide Trainer ein „schwieriges Spiel“.

Zwei harte Brocken für Breitensee

Mit zwei Heim-Derbys startet Gänserndorf in die Saison – am Sonntag gegen Strasshof, am Dienstag gegen Matzen. Der SVS war bereits gegen Angern (2:2) im Einsatz, Trainer Roman Hlinka äußert für die anstehende Partie folgenden Wunsch: „Ich hoffe, dass wir effizienter werden“. Schon am Sonntag beginnt für Matzen mit dem Heimspiel gegen Obersdorf eine neue Ära, schließlich verließen Trainer Milan Orlovsky und mehrere Spieler den Verein. Die Vorbereitung unter Neo-Coach Dalibor Rakic verlief mit drei klaren Niederlagen sportlich bescheiden, die Gäste verloren wiederum beim Debüt vom ebenfalls neuen Trainer Vidan Mikic 4:0 in Hohenruppersdorf.

Auch neu an der Seitenlinie steht in Breitensee Horst Winkler, der mit Markgrafneusiedl auswärts und Groß-Schweinbarth daheim zwei harte Brocken vor sich hat. Dementsprechend sieht auch seine Erwartungshaltung aus: „Es ist ein sehr schwerer Start, wir können eh nur überraschen“. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Weikendorfs Spielertrainer Christoph Billan, dessen Team schon am Sonntag auf die Kesinovic-Elf trifft. „Sie sind schon stärker als wir einzuschätzen. Leider konnten wir nicht an die Vorbereitung anschließen“, so Billan nach der 0:4-Klatsche gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Ollersdorf - Ebenthal (Linder),SG Dürnkrut/Jedenspeigen - Gänserndorf Süd (Köroglu); 20 Uhr: Angern - Obersiebenbrunn (Glassl).

Samstag, 17.30 Uhr: Großengersdorf - Hohenruppersdorf (M. Günes).

Sonntag, 11 Uhr: Gänserndorf - Strasshof (K. Simon), Markgrafneusiedl - Breitensee (Kedrus); 17.30 Uhr: Groß-Schweinbarth - Weikendorf (Hegedus),Matzen - Obersdorf/P. (Ünlü).

Dienstag, 17.30 Uhr: Breitensee – Groß-Schweinbarth (Dye).