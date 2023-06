Ein Top-Duell am Freitag

Natürlich ist die Luft nach dem gewonnen Meistertitel letztes Wochenende bei Auersthal ein wenig draußen, dennoch hat man beim Aufsteiger für das Saisonfinish ambitionierte Ziele. Bislang fing man sich im Frühjahr erst zwei Gegentore, beide aus Elfmetern. Schimpl unterstrich nach dem Breitensee-Spiel ein weiteres Mal: „Wichtig war, dass wir zu Null gespielt haben.“ Für die letzten Matches gab er vor: „Wir wollen die Meisterschaft ohne Niederlage beenden.“

Rudolf Kolars Truppe aus Obersiebenbrunn ist das beste Frühjahrsteam, denn mit dem Dreier gegen Ollersdorf hamsterte man nun schon 22 von 24 möglichen Punkten. Kogelbauer und Co verloren im Frühjahr noch kein Spiel, gaben nur beim Remis gegen Strasshof Punkte ab. Die letzte Niederlage setzte es im Oktober gegen? Richtig! Den kommenden Gegner aus Auersthal.

Ebenfalls am Freitag: Der Nachtrag zwischen Gänserndorf und Strasshof, das vor einigen Wochen aufgrund der Witterung abgesagt wurde.

Zweimal 11 Uhr am Sonntag

Gänserndorf muss dann knapp 40 Stunden später gleich wieder ran, am Sonntag um 11 Uhr ist man in Angern zu Gast. Das Hinspiel war eine klare Sache für den FCA, der mit 3:0 siegte. Bei den Heimischen ist Goalie Richard Mader nach seiner Sperre wieder retour.

Das zweite Sonntagvormittag-Spiel heißt Weikendorf gegen Gänserndorf-Süd. Beide Teams kämpfen gegen den Negativtrend. Weikendorf verlor die letzten sieben Spiele, gewann zuletzt am 2. April gegen Ebenthal. Wolfgang Schabhüttl musste zuletzt gegen Markgrafneusiedl ein 3:8 schlucken, davor gewann man 6:0 gegen Ebenthal. Wieder eine Woche früher gab es aber 0:6-Prügel gegen Ollersdorf.

Apropos Ollersdorf: Robert Nemeth und seine Mannschaft sind im Frühjahr ebenfalls top unterwegs, am Sonntag geht es in Markgrafneusiedl weiter. Nach sieben Punkten im Herbst holte man in der Rückrunde schon 17. Komplettiert wird der Spieltag mit Matzen gegen Breitensee.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18.30 Uhr: Gänserndorf-Strasshof; 20 Uhr: Auersthal- Obersiebenbrunn.

Sonntag, 11.00 Uhr: Angern-Gänserndorf, Weikendorf-Gänserndorf Süd;

17.30 Uhr: Markgrafneusiedl-Ollersdorf, Matzen-Breitensee.