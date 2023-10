Erster gegen Zweiter in Angern

Erster gegen Zweiter, zehn Siege in Folge gegen neun Siege in Folge, 45 Tore gegen 39 Tore – mit Spannung blickt die Liga auf das Duell der Superlative zwischen Angern und Groß-Schweinbarth. Am Samstag, 15 Uhr, ist Ankick im Marchland-Stadion, zu unserem ausführlichen Vorschaubericht auf das Duell um die Tabellenführung geht es hier lang. Strasshof kann im Falle, dass Angern nicht gewinnt, den Rückstand zur Spitze reduzieren, sofern man selbst die Hürde Ollersdorf nimmt. SVS-Trainer Roman Hlinka erwartet sich einen defensiv eingestellten Gegner, sein Gegenüber Daniel Glowacki war nach dem ersten Zähler in seiner Amtszeit (2:2 gegen Gänserndorf, Anm.) optimistisch: „Wenn wir in Strasshof auch so spielen können wir Punkte mitnehmen“.

Der Vierte Markgrafneusiedl, bereits zehn Zähler hinter Angern, ist zu Gast beim Vorletzten Matzen. Das Team von Maximilian Ehrenhofer ist mit null Punkten und 4:33 Toren aus den letzten fünf Partien im freien Fall, der Spielertrainer verbreitet Zweckoptimismus: „Wir wollen das Beste daraus machen, ich hoffe dass die Trainingsbeteiligung auch besser wird“. Großengersdorf will in Obersiebenbrunn den Erfolgslauf in der Fremde fortsetzen, bis jetzt verlor die Kratochwille-Elf keines ihrer sechs Auswärtsspiele. Der SCO ist immerhin Vierter der Heimtabelle, in den letzten acht Partien gab es aber nur zwei Siege – zudem zählte Trainer Rudolf Kolar zuletzt zehn Ausfälle.

Die Kraus-Elf gastiert in der Bezirkshauptstadt

Die der Tabellensituation nach brisanteste der vier Sonntagspartien findet in der Bezirkshauptstadt statt, Gänserndorf (Sechster) empfängt die SG Dürnkrut/Jedenspeigen (Fünfter). Die Kraus-Elf verlor zuletzt dreimal in Folge gegen Top-Teams, die Blau-Weißen holten aus den letzten zwei Partien auch nur einen Punkt. „Wir sind nicht gut drauf, ich hoffe wir können dort überraschen“, meinte SVG-Coach Leopold Anzböck, der die Favoritenrolle den Gästen zuwies. Das neue Schlusslicht Breitensee empfängt Obersdorf, der Mikic-Elf gingen zuletzt die Defensivspieler aus: Mario Koldas musste verletzt raus, Maximilian Wittmann war erkrankt, die beiden Diwald-Brüder fehlen ebenfalls.

Zwischen Weikendorf und Hohenruppersdorf geht es nicht nur um wichtige Punkte im Tabellenkeller, es ist auch das Duell zwischen dem aktuellen und dem ehemaligen Klub von Sebastian Fembek. Umso bitterer für den Innenverteidiger, dass dieser wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrt zuschauen muss. Davon abgesehen rechnen beide Seiten mit einer Partie auf Augenhöhe, in der Punkte fürs eigene Team drinnen sind. Den Abschluss machen Gänserndorf-Süd und Ebenthal. Die Schabhüttl-Elf hat frisch die Rote Laterne abgegeben und will nach zehn Zählern aus den letzten vier Partien weiter in der Tabelle klettern, auch die Grün-Weißen schrieben in den letzten zwei Spielen jeweils an.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 15.00 Uhr: Strasshof - Ollersdorf (Helmut Friedl), Matzen - Markgrafneusiedl (Constantin Tutuian), Obersiebenbrunn - Großengersdorf (Muhammed Temizsoy), Angern - Groß-Schweinbarth (Patrick Busch).

Sonntag, 15.00 Uhr: Gänserndorf Süd - Ebenthal (Oguz Koc), Gänserndorf - Dürnkrut/Jedenspe. (Emrah Erkol), Weikendorf - Hohenruppersdorf (Mihai-Romulus Nan), Breitensee - Obersdorf/P. (Ionel Hegedus).