Harte Brocken nach den Trainerwechseln

Unter der Woche ging es rund: Nach nur drei Monaten trennten sich Matzen und Trainer Dalibor Rakic, zudem beendete Ollersdorf die Trainersuche und engagierte nun Daniel Glowacki. Wer bei den Blau-Gelben gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen interimsmäßig auf der Bank sitzt ist noch unklar, die noch ungeschlagene Kraus-Elf ist angesichts der Tabellensituation zu favorisieren. Allerdings fehlen Alex Balogh (gesperrt), Philipp Scsepka und Dominic Kitzl fix. Für Ollersdorf geht es – ohne die beiden Rotsünder der Vorwoche – nach Groß-Schweinbarth, der SVG gewann zuletzt fünfmal in Folge und kassierte dabei nur ein Tor. Für den neuen SCO-Coach wird es beim Debüt also schwierig.

Ebenfalls ein harter Brocken wartet auf Obersdorf, eine Woche nach dem 0:7 in Markgrafneusiedl geht es in der einzigen Freitagspartie zu Tabellenführer Angern, der zuletzt sechsmal in Folge siegte. Die viertplatzierten Strasshofer fahren nach Ebenthal, nach dem 9:1-Kantersieg gegen Gänserndorf-Süd erwartet sich Trainer Roman Hlinka eine engere Partie als letzte Saison, als man 6:0 und 8:0 siegte: „Sie sind sicher besser als letztes Jahr, unterschätzen dürfen wir sie nicht“. Amtskollege Thomas Hrubant rechnet mit einem spiel- und laufstarken Gegner mit „jungen Maxln“, nach der unglücklichen Pleite gegen Gänserndorf ist er aber zuversichtlich.

Nach dem Vorletzten kommt der Letzte nach Obersiebenbrunn

Nach dem 2:2 beim Vorletzten Weikendorf empfängt Obersiebenbrunn nun das Schlusslicht Gänserndorf-Süd. Für Pressesprecher Florian Mitlöhner ist das eigene Team momentan eine „Wundertüte“, selbiges gilt aber auch für den Gegner: „Wenn alle da sind, sind sie gefährlich, ansonsten musst du schauen wen der Schabhüttl Wolfgang (Trainer, Anm.) ausgräbt“. In der Bezirkshauptstadt selbst pfeift man laut Coach Leopold Anzböck „aus den letzten Löchern“, Gegner Hohenruppersdorf befindet sich nach fünf Pleiten und drei Spielen ohne eigenem Torerfolg in Folge aber auch nicht in Hochform. „Jetzt kommen die Spiele, wo wir wieder etwas ernten können“, ist SCH-Trainer Peter Klofac vorm ersten direkten Duell seit 2011 dennoch optimistisch.

Am Sonntag empfängt Markgrafneusiedl Großengersdorf, die Jungmann-Elf ist nach 14 Toren in den letzten zwei Partien offensiv wieder in Hochform – und das ausgerechnet jetzt, wo den Gästen Goalie Lukas Mauser mit einer Rotsperre fehlen wird, genauso wie Maximilian Mazura. Trainer Walter Kratochwille vermutet: „Irgendwas wird uns schon einfallen, damit wir bestehen können“. Komplettiert wird der Spieltag mit dem Duell zweier Teams, die letzte Woche aufatmen durften: Breitensee holte gegen Matzen den ersten Sieg, Weikendorf gegen Obersiebenbrunn den zweiten Punkt. Allerdings hat das Team von Herbert Nürnberger wieder keinen Tormann, möglicherweise schlüpft Feldspieler Alexander Ludwig wieder in die Handschuhe.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 20.00 Uhr: Angern - Obersdorf/P. (Fikret Krzalic).

Samstag, 16.00 Uhr: Matzen - Dürnkrut/Jedenspe. (Matthias Kedrus), Ebenthal - Strasshof (Klaus Rosenmayr), Obersiebenbrunn - Gänserndorf Süd (Maximilian Kirschner), Gänserndorf - Hohenruppersdorf (Wolfgang Pansky).

Sonntag, 16.00 Uhr: Markgrafneusiedl - Großengersdorf (Alexander Strauch), Groß-Schweinbarth - Ollersdorf (Ernes Bajric), Breitensee - Weikendorf (Michael Schindl).