Im Stil von Blau-Weiß Linz zum Derbysieg?

Spieltag zehn beschert der 2. Klasse Marchfeld das Gemeinde-Derby in Angern an der March. Der Tabellenführer in weiß-violett empfängt nach acht Siegen in Folge den SC aus der Katastralgemeinde Ollersdorf, die Gäste sind nach drei Pleiten in Folge und einigen Ausfällen für Coach Daniel Glowacki „der krasseste Außenseiter den es gibt. Aber das war Blau-Weiß Linz in Salzburg auch“. Die Oberösterreicher siegten vor zwei Wochen bekanntlich sensationell mit 1:0. Immerhin: Letzte Saison gewann Ollersdorf das direkte Duell auswärts und kassierte daheim erst spät das 1:1. Für eine Überraschung müsse man defensiv aber die Fehler abstellen, so Glowacki.

Die einzige Freitagspartie bestreiten die Drittplatzierten Strasshofer – ebenfalls der Papierform nach als klarer Favorit – gegen Obersdorf. „Strasshof ist schlagbar, weil die haben gegen Matzen auch verloren“, meinte SCU-Sektionsleiter Helmut Diwald im Spaß (Strasshof verlor dabei am grünen Tisch mit 0:3, Anm.). Tatsächlich ist der SVS für den Funktionär „im Normalfall unerreichbar, aber wir haben auch Angern Paroli geboten“. Der Zweite Groß-Schweinbarth, aktuell ebenfalls in Hochform und zu favorisieren, ist bei Matzen, das zuletzt dreimal verlor, zu Gast. „Dagegen halten und schauen was raus kommt“ ist die Devise von SCM-Interimscoach Maximilian Ehrenhofer.

Drei Großengersdorfer gegen den Ex-Klub

Um Big Points im Keller geht es zwischen Breitensee und Ebenthal, beide Teams halten bei sechs Zählern. Die Heimischen sind seit drei Partien ungeschlagen und wollen gewinnen, auch SVE-Coach Thomas Hrubant hofft auf ein Erfolgserlebnis: „Bis auf Strasshof waren wir in keiner Partie schlechter. Jetzt kommen Gegner, wo man punkten muss“. Gänserndorf ist mit fünf Siegen aus den letzten sechs Partien stark in Form, nun empfängt man Großengersdorf. Bei den Gästen kickten mit Aleksandar Andrejic, Christoph Hann und Andreas Ressl drei Spieler bereits in der Bezirkshauptstadt, vielleicht auch deswegen ist sich Trainer Walter Kratochwille sicher: „Ich weiß worauf ich aufpassen muss, sie können mich nicht überraschen. Aber wir müssen auch unsere Leistung bringen“.

Ebenfalls am Samstag gastiert Hohenruppersdorf in Obersiebenbrunn. Die Gäste verloren zuletzt sieben Mal in Serie, zeigten beim 1:3 gegen Strasshof aber einen guten Auftritt. Ein Kellerduell am Sonntagmittag steigt zwischen Weikendorf und Gänserndorf-Süd, die Heimischen feierten vergangene Woche mit einem 3:2 gegen Matzen den ersten Sieg. Die Schabhüttl-Elf könnte wiederum mit drei Zählern die Rote Laterne abgeben. Komplettiert wird die Runde mit dem Spitzenspiel zwischen Markgrafneusiedl und der SG Dürnkrut/Jedenspeigen. SCM-Coach Karl Jungmann bezeichnet seine Elf als Wundertüte: „Wir können jeden schlagen, aber auch gegen jeden verlieren“. Auf die Gäste warten in den kommenden Wochen mit Angern, Gänserndorf und Strasshof weitere Kracher.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Strasshof - Obersdorf/P. (Gerald Seizer).

Samstag, 15.30 Uhr: Breitensee - Ebenthal (Josef Rath), Matzen – Groß-Schweinbarth (Christoph Flusser), Gänserndorf - Großengersdorf (Helmut Friedl), Obersiebenbrunn - Hohenruppersdorf (Fikret Krzalic); 19.00 Uhr: Angern - Ollersdorf (Sezer Uguz).

Sonntag, 11.00 Uhr: Weikendorf - Gänserndorf Süd (Dejan Stajkovic); 15.30 Uhr: Markgrafneusiedl - Dürnkrut/Jedenspe. (Patrick Rehrl).