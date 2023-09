Nächstes Derby für Gänserndorf-Süd

Drei Platzverweise, ein Kreuzbandriss und ein 1:0-Sieg für „Süd“ – so die Bilanz nach dem Gänserndorfer Stadtderby am vergangenen Sonntag. Ohne dem schwer verletzten Peter Klatt sowie den Rotsündern Gzim Fazliji und Lukas Demetrovic empfängt die Schabhüttl-Elf am Sonntag Strasshof zum nächsten Lokalduell. „Sie sind einmal so, einmal so, drauf. Aber der Platz ist eng und der Gegner technisch gut, das wird ganz interessant, wenn sie voll aufgestellt sind“, warnt SVS-Trainer Roman Hlinka, dessen Team bis jetzt nur gegen Matzen (am grünen Tisch, Anm.) verlor. Tabellenführer Angern ist am Freitag in Hohenruppersdorf zu Gast, SCH-Trainer Peter Klofac war nach dem 0:7 in Markgrafneusiedl ehrlich: „Das hat mich zurückgehaut“.

Ebenfalls am Freitag muss die SG Dürnkrut/Jedenspeigen nach zwei Unentschieden in Folge nach Ollersdorf. Der stellvertretende Sportliche Leiter des SCO, David Nimmerrichter, warnt vor 14 Tore-Mann Alex Balogh: “Er ist das Um und Auf, wir schauen dass wir den in den Griff bekommen. Aber wir wollen auf Sieg spielen“. Bis jetzt ist die Kraus-Elf ungeschlagen. Breitensee will gegen die zuletzt etwas erstarkten Matzner das spärlich gefüllte Punktekonto auffüllen, wie Trainer Horst Winkler erzählte: „Jetzt dürften wir zum ersten Mal ziemlich komplett sein, da erwarten wir uns die ersten drei Punkte“. Dafür gilt es wohl Dejan Jelic in den Griff zu kriegen, er erzielte in den letzten zwei Partien alle drei Tore der Rakic-Elf.

Kratochwille: „Müssen ein 'Brüstl' haben“

Nach der Derbypleite fordert Gänserndorf-Coach Leopold Anzböck eine Steigerung seiner Elf beim Spiel in Ebenthal. Bei den Heimischen zeigt sich Trainer Thomas Hrubant angesichts der Leistungen gegen Markgrafneusiedl und streckenweise gegen Angern zuversichtlich, die nächsten Zähler einzufahren. Die beiden Vorjahresduelle gewann der SVG noch deutlich. Ein anderer SVG, nämlich der noch ungeschlagene Sportverein Groß-Schweinbarth, muss am Samstag ins Großengersdorfer Waldstadion. Sektionsleiter Lukas Widhalm rechnet mit einem tief stehenden Gegner, SCG-Coach Walter Kratochwille ist nach dem X bei der SG Dürnkrut/Jedenspeigen euphorisch: „Wir müssen ein ‚Brüstl‘ haben und wieder so auftreten, die Jungs sind gut drauf. Ich erwarte mir einen Sieg“.

Am Sonntag will zudem Obersdorf gegen Markgrafneusiedl überraschen. „Vielleicht können wir zwei, drei Chancen kreieren und ein Tor schießen, wenn wir hinten wieder so gut stehen ist was drinnen“, vermutet Sektionsleiter Helmut Diwald. Vor Ort war beim 0:1 in Groß-Schweinbarth auch SCM-Coach Karl Jungmann, der sich eine „sehr schwere“ Partie erwartet: „Die kämpfen richtig gut“. Komplettiert wird der Spieltag mit Weikendorf gegen Obersiebenbrunn. Im Gegensatz zum 0:6 gegen Strasshof wird beim ATSV mit Michael Müller wieder ein gelernter Goalie im Tor stehen, bei den favorisierten Gästen ist Pressesprecher Florian Mitlöhner mit einer Prognose vorsichtig: „Drei Punkte sind möglich, aber das haben wir auch gegen Matzen (1:2, Anm.) geglaubt“.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Ollersdorf - Dürnkrut/Jedenspe. (Josef Rath); 20.00 Uhr: Hohenruppersdorf - Angern (Christoph Flusser).

Samstag, 15.30 Uhr: Breitensee - Matzen (Wolfgang Pansky); 16.30 Uhr: Ebenthal - Gänserndorf (Johann Usrael), Großengersdorf – Groß-Schweinbarth (Stephan Tren).

Sonntag, 11.00 Uhr: Gänserndorf Süd - Strasshof (Bernhard Kremser); 16.30 Uhr: Obersdorf/P. - Markgrafneusiedl (Philipp Polak), Weikendorf - Obersiebenbrunn (Matthias Kedrus).