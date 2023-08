Nur ein Team hat nach zwei Runden sechs Punkte

Wer hätte damit gerechnet? Nach zwei Runden führt die SG Dürnkrut/Jedenspeigen vor Hohenruppersdorf und Großengersdorf die – freilich begrenzt aussagekräftige - Tabelle an. Nun muss das Team von Hans Kraus zum Derby nach Ebenthal. „Beide Mannschaften kennen sich auswendig. Es wird ein schweres Spiel, wir wollen aber überall gewinnen“, so der Coach der Spielgemeinschaft. Viele Tore scheinen garantiert: Die letzten direkten Duelle endeten aus Ebenthaler Sicht 2:6, 1:6 und 6:4, nun treffen zudem die beiden stärksten Offensiven der Liga (7 bzw. 13 Tore) aufeinander.

Den Spieltag eröffnen die Hohenruppersdorfer, die schon jetzt so viele Punkte wie nach der gesamten letzten Saison (nämlich vier) haben, gegen Ollersdorf. Die Gäste verloren ihre beiden Auftaktspiele, Trainer Robert Nemeth ist vom kommenden Gegner beeindruckt: „Ich hab sie gegen Obersdorf gesehen, sie sind sehr unangenehm zu bespielen, sehr aggressiv und laufstark“. Auch das zweite noch punktelose Team, Matzen, ist am Freitag im Einsatz. Die Aufgabe wird mit Strasshof auswärts nicht leicht, SVS-Coach Roman Hlinka bezeichnet den Gegner als „ein bisschen ein Überraschungsei, ohne die Slowaken“.

Winkler: „Haben eine blöde Auslosung“

Breitensee hat am Samstag mit Angern gleich den nächsten schweren Brocken vor sich, Trainer Horst Winkler lachte: „Wir haben eine blöde Auslosung, mit allen Gegnern aus dem oberen Drittel nacheinander. Aber das kannst du eh nicht ändern“. Obersiebenbrunn empfängt beim samstägigen Derby Gänserndorf, beide Teams halten derweil bei drei Zählern. Selbiges gilt nach der Pleite beim SCO auch für Titelkandidat Markgrafneusiedl. Die Jungmann-Elf ist nun in Weikendorf zu Gast, ATSV-Spielertrainer Christoph Billan bezeichnet den Gegner als „von der Klasse her für die Liga zu stark. Die tauschen Landesliga-Spieler aus und dafür einen anderen Landesliga-Spieler ein“.

Am Samstag treffen die einzigen Mistelbacher Bezirksklubs, Obersdorf und Großengersdorf, im Derby aufeinander. Es ist das erste Duell auf Meisterschaftsebene seit zehn Jahren, SCG-Coach Walter Kratochwille zeigt sich motiviert: „Ich kenne den Gegner gar nicht, aber in einem Derby will ich ganz klar einen Sieg. Ich werde die Mannschaft in der Trainingswoche pushen“. Zum ersten Sieg pushen will sich auch Groß-Schweinbarth, nach zwei Unentschieden trifft man auf Gänserndorf-Süd. „Es wird sicher nicht leicht, ihre ganzen Slowaken sind sicher keine Nasenbohrer“, warnt Sektionsleiter Lukas Widhalm. Die Schabhüttl-Elf verlor vergangene Woche 1:9 bei der SG Dürnkrut/Jedenspeigen.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19:30 Uhr: Hohenruppersdorf - Ollersdorf (Strobl). 20 Uhr: Strasshof - Matzen (Seven).

Samstag, 17 Uhr: Breitensee - Angern (Altindas), Ebenthal - SG Dürnkrut/Jedenspeigen (Bidzinahsvili), Gänserndorf-Süd - Groß-Schweinbarth (Mann), Obersdorf/P. - Großengersdorf (Usrael), Obersiebenbrunn - Gänserndorf (Avdiu).

Sonntag, 17 Uhr: Weikendorf - Markgrafneusiedl (Baston-Ciobanu).