Reißt eine lange andauernde Negativ-Serie?

Drei Spiele, drei Siege, 17:3 Tore – mit dieser Bilanz lacht die SG Dürnkrut/Jedenspeigen aktuell alleine von der Tabellenspitze. Am Freitag eröffnet man mit einem Heimspiel gegen Hohenruppersdorf den Spieltag, die Gäste verloren beim 2:4 gegen die bis dahin punktelosen Ollersdorfer in der Vorwoche erstmalig in der Saison ein Spiel. Das Team von Robert Nemeth tankte mit diesem Erfolg vorm Obersdorf-Spiel Selbstvertrauen: „ Mit der Intensität von Freitag hat es jeder gegen uns schwer“, vermutet der SCO-Coach. Den Gästen wird Schlüsselspieler Thomas Neid verletzungsbedingt wochenlang fehlen.

Am Samstag versucht Breitensee dann, endlich wieder gegen Gänserndorf anzuschreiben. Seit 2017 bzw. neun direkten Duellen siegte die Bezirkshauptstadt bei allen Aufeinandertreffen. Für Punkte braucht es Coach Horst Winkler zufolge eine Steigerung verglichen zur Vorwoche. Ebenfalls am Samstag gibt Weikendorfs neuer Trainer Herbert Nürnberger beim Gastspiel in Angern sein Debüt. „Es wird ganz schwer, vor allem weil der Platz riesig ist. Gegen Angern haben wir nie so viel Glück gehabt“, erinnert sich Christoph Billan, der nun nur mehr Spieler beim ATSV ist. Die Statistik gibt ihm dabei mehr als Recht: 18 der letzten 20 direkten Duelle gewann Angern, den letzten Sieg gab es 2007.

Eine Niederlage in Strasshof wäre „kein Beinbruch“

Nicht ganz so lang, aber auch immerhin sieben Jahre wartet Obersiebenbrunn auf einen Sieg gegen Strasshof. Nach sechs Punkten aus den ersten drei Runden blickt Pressesprecher Florian Mitlöhner der schweren, anstehenden Aufgabe aber gelassen entgegen: „Wir gehen entspannt in die Partie. Wenn es was zum Holen gibt, ist es gut, wenn nicht, ist es auch kein Beinbruch“. Ähnlich denkt wohl auch Ebenthal, gab es doch in den letzten vier Partien gegen Groß-Schweinbarth null Punkte und 0:20 Tore aus Sicht des Teams von Thomas Hrubant. SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm erwartet sich dennoch keinen Selbstläufer: „Es fängt von 0:0 an. In Gänserndorf-Süd war es gut, wir wollen jetzt auch daheim gewinnen“.

Für Gänserndorf-Süd weist das Online-System übrigens auch eine wahre Negativ-Serie gegen den anstehenden Gegner Markgrafneusiedl aus: Seit der Einführung 2007 gab es in 30 Partien 28 Niederlagen und zwei Unentschieden, zumindest war eines davon in der Vorsaison. SCM-Coach Karl Jungmann weiß über den Kontrahenten Bescheid: „Wir müssen verdammt aufpassen, sie haben zwei wirklich gute Stürmer. Aber wenn wir die Tore machen, habe ich keine Bedenken“. Die – zumindest bis zu einer möglichen Strafverifizierung des Strasshof-Spiels punktelosen – Matzner spielten gegen Großengersdorf dagegen zuletzt 2010/11 auf Meisterschaftsebene gegeneinander, zwischen 2018 und 2020 gab es zumindest vier Testspiele.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 17.45 Uhr: Dürnkrut/Jedenspeigen - Hohenruppersdorf (Fikret Krzalic); 19.30 Uhr: Ollersdorf- Obersdorf/P. (Ermin Mujic).

Samstag, 17.00 Uhr: Gänserndorf - Breitensee (Mohamed Habrour); 20.00 Uhr: Angern - Weikendorf (Sükrü Erdemir), Strasshof - Obersiebenbrunn (Bagrat Gogadze).

Sonntag, 16.00 Uhr: Markgrafneusiedl - Gänserndorf Süd (Ionel Hegedus); 17.00 Uhr: Großschweinbarth - Ebenthal (Johannes Toiflhart)