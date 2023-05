Seit Saisonbeginn ohne Niederlage

„Die nächsten zwei Runden werden nicht einfach“, wusste Auersthal-Coach Manfred Schimpl schon vor dem Angern-Match. Am Ende musste man sich mit einem 1:1 begnügen und die Meisterfeier vertagen. Den nächsten Anlauf gibt es am Samstag in Matzen. Dort hat Trainer Milan Orlovsky mit massenhaft Verletzungen zu kämpfen, Goalgetter Lukas Kucera fehlt wie ein Bissen Brot. Doppelt bitter: Kapitän Paul Lima fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre.

Drei Gesperrte

Angern empfängt Breitensee und muss im Tor weiterhin auf Richard Mader verzichten. Ersatzmann Luca Lachinger machte seine Sache gegen Auersthal allerdings gut und schaffte damit auch den Sprung ins Team der Runde. Ein Fakt für Statistik-Freunde: Seit Beginn der Online-Aufzeichnungen 2007 gab es 13 Duelle gegeneneinander, alle 13 gingen an Angern. Harun Akaslan (Gelb-Rot) und Ibrahim Akaslan (fünfte Gelbe) sind nicht dabei.

13 von möglichen 15 Punkten holte der SC Obersiebenbrunn in den letzten fünf Spielen, ehe man sich vergangenes Wochenende zurücklehnen konnte, weil man spielfrei war. Am Sonntag fährt man zu Christoph Billans Weikendorfern und ist dort der Favorit. Der andere SCO, nämlich der SC Ollersdorf, erlebt gerade einen ähnlichen Höhenflug. Robert Nemehts Truppe wird vom spielfreien Wochenende jetzt aber ausgebremst.

2. Klasse Marchfeld Nemeth und Ollersdorf überraschen weiter

Gänserndorf-Süd muss nach dem 6:0-Kantersieg gegen Ebenthal, bei dem sich Coach Wolfgang Schabhüttl wechselwütig zeigte und kräftig durchtauschte, nach Markgrafneusiedl. Goalie Constantin Zavoi wird fehlen. „Mal schauen, da muss ich mir wieder was einfallen lassen“, schmunzelte Schabhüttl. Gzim Fazliji ist mit der neunten gelben Karte gesperrt.

Komplettiert wird der Spieltag mit der Begegnung Ebenthal gegen Strasshof. Thomas Hrubants Mannen stehen auf dem Vorletzten Platz der Rückrunden-Tabelle, Strasshof und Roman Hlinka mit zwei Pünktchen auf dem Letzten.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18.15 Uhr: Angern-Breitensee.

Samstag, 17.00 Uhr: Ebenthal-Strasshof, Matzen-Auersthal.

Sonntag, 11.00 Uhr: Markgrafneusiedl-Gänserndorf Süd; 17.00 Uhr: Weikendorf-Obersiebenbrunn.