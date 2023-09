Spitzenspiel in Dürnkrut

Zwei Punkte hinter dem Ersten Angern liegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen und Groß-Schweinbarth in der Tabelle. Am Samstag treffen die beiden Top-Teams aufeinander. Die Munk-Elf gewann zuletzt sechs Partien in Folge, Sektionsleiter Lukas Widhalm bleibt dennoch bescheiden: „Sie sind der Favorit, wir fahren aber hin um sie zu ärgern. Wir können wohl aus dem Vollen schöpfen und haben die nötige Qualität“. Die einzige Freitagspartie bestreiten Ollersdorf und Markgrafneusiedl. Dem neuen SCO-Coach Daniel Glowacki steht der nächste harte Brocken bevor, nach der Pleite gegen Großengersdorf war die Stimmung bei SCM-Trainer Karl Jungmann aber ebenfalls getrübt: „An einem gutem Tag können wir alle schlagen, an einem schlechten verlieren wir gegen den Letzten“.

Der Samstag bietet neben dem Spitzenspiel das Aufeinandertreffen von Ebenthal und Obersiebenbrunn. Beide Teams sammelten in den letzten fünf Runden nur drei bzw. vier Punkte, SVE-Coach Thomas Hrubant ist trotz des Debakels gegen Strasshof aber optimistisch: „Das Match löschen wir aus dem Gedächtnis, wir sind eine gute Mannschaft mit Potenzial für die Plätze weiter vorne. Im Prinzip haben wir schon alle Kracher gehabt“. Gänserndorf-Süd „erreichte“ mit dem Sieg in Obersiebenbrunn die null Punkte, nun trifft man auf Breitensee, das auch erst fünf Zähler holte – vier davon aber in den letzten zwei Runden. „Die sind eine Wundertüte, aber haben nicht so schlechte Kicker“, meinte SCB-Trainer Horst Winkler.

Großengersdorf will die nächste Überraschung schaffen

Obersdorf gelang in der bisherigen Saison das Kunststück, mit nur fünf erzielten Toren acht Punkte zu holen. Vorm Duell mit Gänserndorf plagen die Mikic-Elf Personalprobleme, Goalie Marcel Amon brach sich zudem das Nasenbein. „Der muss aber spielen, nachdem er in Gänserndorf wohnt“, merkte Sektionsleiter Helmut Diwald mit einem Lachen an. Gäste-Trainer Leopold Anzböck hofft zumindest auf einen Punktegewinn. Die einzige Samstagabendpartie bestreiten Hohenruppersdorf und Strasshof. SCH-Trainer Peter Klofac war nach der sechsten Pleite in Folge verzweifelt: „Wir sind kein Team am Feld, da müssen wir einiges hinterfragen. Solange wir so mit uns zu kämpfen haben, ist jeder Gegner gefährlich“.

Der Sonntag bringt zur Mittagszeit das Gastspiel von Tabellenführer Angern in Großengersdorf. Das Team von Walter Kratochwille unterstrich mit einem Unentschieden gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen und einem Sieg gegen Markgrafneusiedl seine Qualität. „Es wird nicht leicht, aber wir haben gesehen, dass es auch mit einigen Ausfällen geht“, freute sich der Coach. Von diesen kommen für Sonntag Maximilian Mazura, Roman Magloth und Goalie Lukas Mauser zurück. Komplettiert wird der Spieltag mit dem Aufeinandertreffen der noch sieglosen Weikendorfer und Matzen, wo es beim Debüt von Interimscoach Maximilian Ehrenhofer ein 1:8 gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen gab.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Ollersdorf - Markgrafneusiedl (Martin Göschl).

Samstag, 16.00 Uhr: Ebenthal - Obersiebenbrunn (Harald Glassl), Dürnkrut/Jedenspe. – Groß-Schweinbarth (Johann Usrael), Obersdorf/P. - Gänserndorf (Klaus Rosenmayr), Gänserndorf Süd - Breitensee (Constantin Tutuian); 19.30 Uhr: Hohenruppersdorf - Strasshof (Hasan Sulejmanovic).

Sonntag, 12.00 Uhr: Großengersdorf - Angern (Oliver Greisinger); 16.00 Uhr: Weikendorf - Matzen (Halim Redzep).