Spitzenspiele in Jedenspeigen und Groß-Schweinbarth

Der elfte Spieltag in der 2. Klasse Marchfeld dürfte für jede Menge spannender Partien an beiden Enden der Tabelle sorgen. Den Auftakt macht am Samstag, 15 Uhr, schon ein absoluter Kracher: Die Kraus-Elf empfängt in Jedenspeigen den Tabellenersten Angern. Die Blum-Elf siegte zuletzt neunmal in Folge, bei der Spielgemeinschaft spricht Trainer Hans Kraus nach zwei Pleiten in Serie von einem „ganz schweren Spiel“. Ebenfalls nicht in Höchstform ist Obersdorf nach fünf Niederlagen hintereinander, bei denen nur ein Tor erzielt werden konnte. Gegner Obersiebenbrunn holte aus zuletzt sechs Partien gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte acht Zähler, Pressesprecher Florian Mitlöhner erwartet sich eine „50:50-Partie“.

Spannend wird es auch für Großengersdorf im Spiel gegen die drittplatzierten Strasshofer, während man in der Fremde nämlich noch ungeschlagen ist, gab es daheim erst einen Punkt. Trainer Walter Kratochwille bleibt realistisch: „Irgendwann muss uns Knopf daheim aufgehen, aber sie sind eine sehr kompakte, gute Mannschaft. Nichts ist unmöglich, aber da brauchen wir wieder so eine Leistung, wo wir hinten nichts zulassen“. Ein Kellerduell gibt es zwischen Hohenruppersdorf (15.) und Breitensee (13.). Der SCH beendete vergangene Woche nach sieben Pleiten in Folge den Negativlauf, die Gäste enttäuschten mit einer Pleite gegen Ebenthal. Sieg feierten beide Teams in dieser Saison erst einen.

Erste Punkte für Ollersdorf unter Glowacki?

Ebenfalls am Samstag empfängt Ollersdorf Gänserndorf. SCO-Coach Daniel Glowacki hofft nach drei Pleiten und 1:20 Toren gegen drei Spitzenteams auf die ersten Zähler unter seiner Regie, Gäste-Trainer Leopold Anzböck zeigte sich nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Großengersdorf zurückhaltend: „Wenn wir wieder so spielen, werden wir dort auch nichts gewinnen“. Ein grün-weißes Duell gibt es am Sonntag zwischen Ebenthal und Weikendorf. Sowohl SVE-Coach Thomas Hrubant, als auch auf der anderen Seite Christoph Billan, der für den verhinderten Herbert Nürnberger coachen wird, erwarten sich drei Zähler ihres Teams. Mit einem solchen würde der ATSV (14.) punktemäßig mit dem Gegner (9.) gleich ziehen.

Das Topspiel des Sonntages steigt jedoch in Groß-Schweinbarth, die Munk-Elf will nach acht Siegen in Folge mit einem neunten den Rückstand zu Angern gering halten und gleichzeitig Gegner Markgrafneusiedl distanzieren. Die Jungmann-Elf setzte mit einem 5:1 gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen zuletzt aber ein Ausrufezeichen. „Sie sind eine läuferisch starke Mannschaft die nie aufgibt. Es wird der gewinnen, der die Tore macht“, vermutet Trainer Karl Jungmann. Komplettiert wird die Runde mit dem Duell zwischen Gänserndorf-Süd, das die Rote Laterne abgeben könnte, und Matzen. Nach dem 1:10 in der Vorwoche will SCM-Spielertrainer Maximilian Ehrenhofer „mit breiter Brust reingehen und punkten. Es kann eh nicht schlechter werden“.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 15.00 Uhr: Dürnkrut/Jedenspe. - Angern (Taner Iskender); 15.30 Uhr: Obersdorf/P. - Obersiebenbrunn (Ferdi Oezdogan), Großengersdorf - Strasshof (Jakob Hochgatterer), Ollersdorf - Gänserndorf (Mihai-Romulus Nan); 19.30 Uhr: Hohenruppersdorf - Breitensee (Christian Linder).

Sonntag, 15.30 Uhr: Ebenthal - Weikendorf (Batuhan Bayrakli), Groß-Schweinbarth - Markgrafneusiedl (Johannes Toiflhart).