Startschuss für die neue Sechzehnerliga

Spitzenspiele in Strasshof und Obersiebenbrunn, Nachzügler gegen Rückkehrer in Ebenthal und ein nicht alltäglicher Spieltermin in Weikendorf – die NÖN sah sich die Erstrundenkonstellation der neuformierten 2. Klasse Marchfeld vor dem Saisonstart genauer an ...

Äußerst ungewöhnlich starten Weikendorf und die SG Dürnkrut/Jedenspeigen in die Spielzeit. Anpfiff ist nämlich am Samstag um 10.30 Uhr. Weikendorf und Spielertrainer Christoph Billan wollten ursprünglich am Samstagnachmittag spielen: „Weil unser Tormann am Sonntag nicht kann. Dürnkrut hat da aber eine Hochzeit.“ Die Gäste wiederum schlugen den Freitag oder den 15. August vor, was jeweils bei Weikendorf nicht ging. So einigte man sich auf Samstagvormittag. „Da sind wir Weikendorf natürlich sehr dankbar“, sagt SG-Coach Hans Kraus, der nach einem größeren Umbruch eine durchwachsene Vorbereitung erlebte: „Einmal kriegen wir fünf, dann machen wir selbst fünf.“ Mehr Zeit hätte gut getan, findet Kraus, diese habe durch die vergrößerte Liga und den früheren Beginn aber auch die Konkurrenz nicht. Gegenüber Billan werden auch am nun fixierten Termin „einige Leute fehlen“, er hofft trotzdem auf drei Punkte: „Die Mannschaft ist gut und motiviert. Wenn wir die Stärken des Gegners in den Griff bekommen und unsere ausspielen können, ist sicher ein Sieg drin.“

Spitzenspiel in Strasshof, Spannung in Ebenthal

Entwarnung gab es vor dem Heimspiel des SV Strasshof gegen Angern in den eigenen Reihen. Trainer Roman Hlinka vermeldete, dass Sohn Jürgen sowie Nasuf Ibrahimi mitmachen können: „Sie sind beide fit.“ Zuvor waren die beiden Stützen noch angeschlagen, für's Spitzenspiel geht sich eine Rückkehr auf den Platz aber aus.

In Ebenthal hat Trainer Thomas Hrubant derzeit ein wenig Kopfweh. Vor dem Spiel gegen Großengersdorf meinte er: „Aktuell sieht es nicht so aus, als würden alle Spieler fit werden.“ Matthias Veit, Rene Kopp, Julian Bartl, Georg Hofstetter und Andreas Wenczl fehlten dem Übungsleiter zuletzt. „Wobei es bei allen nichts Langfristiges sein dürfte“, so Hrubant. Außer bei Wenczl, beim Mittelfeldspieler besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss.

Matzen fährt nach Gänserndorf, wo Sektionsleiter Franz Dorn dem Gegner am Mittwoch im letzten Test höchstpersönlich auf die Füße schauen wird. Was er sich ausrechnet? „Schwierig, ich kann Gänserndorf nicht einschätzen. Es ist Urlaubszeit, jedem Verein fehlen Spieler.“ Genau aus diesem Grund wurden beim SCM auch die letzten beiden Testspiele abgesagt.

Ollersdorf muss am Sonntag zu einer wieder neuformierten Truppe aus Gänserndorf-Süd. Trainer Wolfgang Schabhüttl verlor einmal mehr Leistungsträger.

Breitensee gegen Groß-Schweinbarth ist das einzige der acht Erstrundenduelle, das nicht am kommenden Wochenende gespielt wird. Man einigte sich auf eine Verlegung auf 15. August. Der SVG veranstaltet am kommenden Wochenende dafür seinen traditionellen Kirtag mit Austrotop-Konzert am Freitag, einem Kabarett mit Fredi Jirkal am Samstag und einem sonntägigen Frühschoppen.

Die erste Runde

Freitag, 17.30 Uhr: Ebenthal – Großengersdorf (Weber).- 19.30 Uhr: Hohenruppersdorf – Obersdorf (Mayer).- 20 Uhr: Strasshof – Angern (Linder).

Samstag, 10.30 Uhr: Weikendorf – Dürnkrut/Jedenspeigen (Iskender).- 17.30 Uhr: Gänserndorf – Matzen (Temizsoy).

Sonntag, 17.30 Uhr: Gänserndorf-Süd – Ollersdorf (Koc), Obersiebenbrunn – Markgrafneusiedl (Seizer).