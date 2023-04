Wieder einmal Derbytime

Werbung

Siebenter gegen Sechster in der 2. Klasse Marchfeld. So weit, so unspektakulär. Die Paarung Gänserndorf-Süd gegen Gänserndorf bringt aber ein ums andere Mal jede Menge Brisanz mit. Die macht nicht nur die geographische Lage der beiden Klubs aus, sondern auch die zahlreichen Überläufer, die in praktisch jeder Transferperiode von einem der beiden Vereine zum anderen wechseln.

Im direkten Vergleich hat der „große Bruder“ klar die Nase vorne, von 28 Duellen gewann Gänserndorf 19. Auch das Hinspiel war für Franz Amon und Co erfolgreich: Enstand 2:1. Aktuell hat ma allerdings - wie viele andere Teams in der Liga - mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Hier nachzulesen.

Zuschauer gegen Vorgänger

In der ersten Runde waren Weikendorf und Ebenthal spielfrei, in der zweiten Angern und Markgrafneusiedl. Jetzt warten zwei Duelle dieser Teams: Markgrafneusiedl empfängt Weikendorf, Angern muss nach Ebenthal. Vor allem Ersteres wird interessant, nachdem Weikendorf-Spielertrainer Christoph Billan gleich in seinem ersten Spiel drei Tore und zwei Assists (5:1-Erfolg) beisteuerte und damit praktisch keine Eingewöhnungsphase brauchte. „Fürs erste Match als Spielertrainer ist das ein super Einstand“, lachte er nach dem Sieg gegen Ebenthal.

Dort wollen Neo-Coach Thomas Hrubant und sein Team dem FC Angern ein Bein stellen. Die Mannschaft von Spielertrainer Markus Blum ist allerdings klarer Favorit.

Verschnaufpause nach Schockmoment

Tunahan Bagirtlak, mit 22 Toren Führender in der Torschützenliste, besorgte den 3:0-Endstand beim Auersthaler Sieg gegen Ollersdorf, krachte bei diesem Treffer aber heftig mit Keeper Markus Gnadenberger zusammen. „Da hat es gescheppert und gekracht“, schloss auch Auersthal-Trainer Manfred Schimpl die Augen. Gnadenberger blieb länger liegen, beide kamen aber ohne gröbere Verletzungen davon. Für Auersthal und Bagirtlak heißt es an diesem Wochenende „Füße hochlegen“, man ist spielfrei. Gnadenberger und seine Ollersdorfer empfangen Überraschungsteam Breitensee (vier Punkte aus zwei Spielen).

Das Spiel zwischen Strasshof und Obersiebenbrunn rundet den Spieltag ab. Die Form spricht für die Gäste (zwei Spiele, zwei Siege), die Statistik für die Heimischen. Roman Hlinka und seine Elf gewannen von den letzten acht direkten Duellen gleich sechs, zweimal remisierte man. Im Herbst stand es am Ende gar 5:0.

Die nächste Runde

Samstag, 16.30 Uhr: Ebenthal - Angern (M. Strobl), Ollersdorf - Breitensee (Rosenmayr),

Strasshof - Obersiebenbrunn (Ma. Fischer).

Sonntag, 16.30 Uhr: Gänserndorf Süd - Gänserndorf (Usrael), Markgrafneusiedl - Weikendorf

(Ma. Obritzberger).