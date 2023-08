Zwei Derbys und Obersdorf gegen den Ersten

Vier Runden sind gespielt und weiterhin lacht die SG Dürnkrut/Jedenspeigen alleine von der Spitze – Hohenruppersdorf wurde mit 6:2 geschlagen, Top-Stürmer Alex Balogh traf dabei viermal. Nun bestreitet das Team von Peter Klofac gegen die Nachbarn aus Groß-Schweinbarth die einzige Freitagspartie und wieder wird es schwer, zumal die Gäste unter dem Interimstrainer-Duo Lukas Widhalm und Richard Munk zwei Siege einfuhren. Seit 16 Partien wartet Hohenruppersdorf auf einen Sieg gegen den SVG. Überhaupt erst zweimal spielten Ebenthal und Markgrafneusiedl in jüngster Zeit gegeneinander, beide Male siegte das Team von Karl Jungmann. Angesichts der bisherigen Saisonergebnisse sind die Rot-Weißen wieder in der Favoritenrolle.

Auf die noch sieglosen Breitenseer wartet am Samstag mit Strasshof ein weiterer schwerer Brocken, SVS-Trainer Roman Hlinka bleibt aber auch angesichts der 0:2-Pleite im Frühjahr bescheiden: „Sie sind nicht zu unterschätzen und spielten bisher sicher unter ihren Verhältnissen“. Gut verkaufte sich dagegen bis jetzt Großengersdorf, das bereits acht Zähler holte und gegen Ollersdorf ungeschlagen bleiben will. Die Gäste machten beim 0:2 gegen Obersdorf wieder einen Schritt zurück, immerhin dürften bis auf Christian Stankovic alle Kicker da sein. „Wir wollen an die Leistung gegen Hohenruppersdorf anknüpfen“, so Spieler David Nimmerrichter.

Obersdorf holte bereits jetzt mehr Punkte als im gesamten letzten Herbst

Gänserndorf-Süd hat nach drei Pleiten in Folge mit Titelkandidat Angern einen schweren Brocken vor sich, die starke Leistung bei der späten Niederlage in Markgrafneusiedl stimmt Trainer Wolfgang Schabhüttl aber positiv. Am ungewohnten 11 Uhr-Termin treffen am Sonntag Weikendorf und Gänserndorf im Derby aufeinander. Das Debüt von ATSV-Trainer Herbert Nürnberger verlief mit einem 0:7 in Angern suboptimal, diesmal sind die Rollen aber anders verteilt. „Ich hab Gänserndorf letzte Woche eine Halbzeit lang gesehen, das war auch keine überragende Partie“, so Nürnberger. Trainerkollege Leopold Anzböck bezeichnet Weikendorf als „sehr junge, unangenehme Mannschaft“, er will „einen Punkt mitnehmen“.

Der Sonntagnachmittag bietet dann das Gastspiel des Tabellenführers Dürnkrut/Jedenspeigen in Obersdorf. „Wir wollen überall Punkte mitnehmen, aber es ist ein unangenehmer Gegner“, wusste Spielgemeinschafts-Trainer Hans Kraus. Die Heimischen holten in der noch jungen Saison bereits mehr Zähler (sieben) als im gesamten letzten Herbst (sechs), dennoch schiebt auch Sektionsleiter Helmut Diwald die Favoritenrolle dem Gegner zu. Ebenfalls zu favorisieren ist Obersiebenbrunn gegen die Matzner, die bis jetzt nur am Grünen Tisch punkteten. „Die Truppe ist nicht so schlecht, aber wir wollen schon auf Sieg spielen“, so SCO-Pressesprecher Florian Mitlöhner.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Hohenruppersdorf - Groß-Schweinbarth (Emre Cakmak).

Samstag, 16.30 Uhr: Großengersdorf - Ollersdorf (Maximilian Kirschner), Gänserndorf Süd - Angern (Helmut Friedl), Ebenthal - Markgrafneusiedl (Christopher Dye), Breitensee - Strasshof (Giorgi Bidzinahsvili).

Sonntag, 11.00 Uhr: Weikendorf - Gänserndorf (Levan Emnadze); 16.30 Uhr: Obersdorf/P. - Dürnkrut/Jedenspe. (Sezer Uguz), Obersiebenbrunn - Matzen (Duro Orsolic).