Zwei Teams müssen doppelt ran

Nach dem veregneten Wochenende vor gut zwei Wochen heißt es jetzt für Angern und Markgrafneusiedl Doppelschichten schieben. In die reguläre Runde gehen die beiden als Favoriten. Markgrafneusiedl tritt in Breitensee an, das zuletzt gegen Tabellenschlusslicht Ebenthal verlor. Die Jungmann-Elf selbst erspielte sich in Unterzahl ein 0:0 gegen Ligakrösus Auersthal. Sefa Akpinar sah früh Gelb-Rot und fehlt damit gegen den SCB. Die Mannen von Norbert Friedrich müssen hingegen auf den ebenfalls gesperrte Matthias Schuster verzichten.

Angern fährt bitte Weikendorf zum Tanz und geht nach dem spielfreien Wochenende in alter Frische in das Duell. Christoph Billan und sein ATSV sind eine Art Lieblingsgegner für den FCA. Die letzten zwölf Spiele wurden allesamt gewonnen, die letzte und einzige Niederlage in den online-Aufzeichnung datiert 2007 - ist also 16 Jahre her.

Am 1. Mai kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen. Karl Jungmann und der SCM empfangen Spielertrainer Markus Blum und seine Angerner. Beim 3:0 im Herbst hatte Markgrafneusiedl die Nase vorne.

Schwächstes Team der Rückrunde

Im einzigen Freitagsspiel empfäng der Fünfte Strasshof den Dritten Matzen. Die Strasshofer kommen im Frühjahr einfach nicht in die Gänge. Trainer Roman Hlinka ging schon mit einer kleinen Vorahnung ins Frühjahr, dass es nach vier Runde gar so schlecht aussieht, damit konnte aber selbst er nicht rechnen. Nach der Niederlage gegen Süd und dem Ebenthal-Erfolg gegen Breitensee ist der SVS das schlechteste Rückrundenteam. Lediglich einen Zähler gab es bislang, Strasshof ist als einziges Team noch sieglos.

Matzen, aktuell Zweiter der Rückrundentabelle, kommt mit breiter Brust und 13 geschossenen Tore in vier Spielen. Im HInspiel setzten sich die SVS-Kicker mit 3:2 durch, Milos Glisic gelang der Siegestreffer. Paul Lima und Dominik Braun dürften Coach Milan Orlovsky mit Muskelverletzungen fehlen.

Obersiebenbrunn ist gewarnt

Ebenthal hat nach dem Sieg gegen Breitensee Lunte gerochen und will, wenn möglich, auch in Obersiebenbrunn nachlegen. Tormann Marko Jankovic fehlt gesperrt, dafür dürfte Martin Weick zwischen die Pfosten zurückkehren. Gegen Breitensee musste man nach dem Ausschluss improvisieren, Stürmer Daniel Gasser stellte sich zwischen die Pfosten. Doch auch der SCO ist nicht schlecht drauf, verlor noch keines der drei Rückrundenspiele (zwei Siege, ein Remis).

Apropos Ebenthal: Dort coachte Ollersdorf-Trainer Robert Nemeth zuetzt, bevor er zum SCO zurückkehrte. Schon beim SVE konnten Nemeth und Dominik Scherbl gut miteinander. So lotste Nemeth den Musterschüler von seinem Heimatverein zum SC Ollersdorf. Das macht sich aktuell bezahlt: Der Winterneuzugang traf in drei von vier Spielen, zuletzt markierte er das 3:1 gegen Gänserndorf. Am Sonntag geht's gegen Süd, wo Michal Janik zurzeit an den starken Herbst anknüpft. Dem Legionär gelang ein Doppelpack, er hält jetzt bei 19 Treffern. Nur Auersthals Tunahan Bagirtlak (22) traf öfter.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19 Uhr: Strasshof - Matzen (Marco Obritzberger).

Samstag, 16.30 Uhr: Breitensee - Markgrafneusiedl (Dye), Obersiebenbrunn - Ebenthal (Pansky); 17 Uhr: Angern - Weikendorf (Rath).

Sonntag, 15.30 Uhr: Gänserndorf Süd - Ollersdorf (Bidzinahsvili).

Montag, 1.5., 16.30 Uhr: Angern - Markgrafneusiedl (K. Veselka).