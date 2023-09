Goalie glänzte bei erstem Saisonsieg am Feld

Im siebenten Saisonspiel war es endlich so weit: Breitensee holte mit einem 4:0 gegen Matzen auf souveräne Art und Weise den ersten Saisonsieg. Trainer Horst Winkler war erleichtert: „Gott sei Dank haben wir endlich gewonnen. Wir hätten uns auch einen besseren Start erwartet, hatten aber viele Ausfälle und schwere Gegner.“

Auch die vielen Transfers wirkten sich auf die Performance in den ersten Partien aus, die Neuzugänge überzeugten teils noch nicht voll. „Jetzt hoffen wir, dass es bergauf geht“, so Winkler. Nächste Woche trifft man auf Weikendorf, das letzte noch sieglose Team. Der Coach spekuliert mit dem zweiten Sieg: „Das ist sicher im Bereich des Möglichen, aber wir müssen die Partie auch einmal spielen.“

Verwirrung um vermeintliches Tormann-Tor

Peter Rek hütete beim ersten Erfolg den Kasten, mit Christoph Singh war ein zweiter gelernter Goalie am Feld – und traf laut Online-System sogar per Elfmeter zum 4:0-Endstand. Wie Winkler erzählte, erzielte Singh aber nicht wirklich sein erstes Kampfmannschaftstor: Eigentlich traf Dusan Krcho vom Punkt, der Schiedsrichter trug den Torschützen falsch ein. Für den gelernten Goalie war es schon der fünfte Saisoneinsatz am Feld, aufgrund einer gebrochenen Hand kann er aktuell nicht das Tor hüten.

„Er ist kein schlechter Kicker und wir haben ihn einmal am Feld probiert und seitdem funktioniert es ganz gut. Er trainiert brav und hat sich reingespielt“, so Winkler. Anfangs bot er den gelernten Goalie als Außenverteidiger auf, zuletzt agierte Singh aber auch schon auf der Sechs und auf der Acht. Weitere Einsätze am Feld dürften für Singh also folgen, vielleicht erzielt er bald auch wirklich sein erstes Kampfmannschaftstor. In der Reserve traf er schon einmal letztes Jahr beim 12:1 gegen Gänserndorf-Süd als Feldspieler.