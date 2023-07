Krcho folgt Winkler nach Breitensee

Der SC Breitensee vermeldet mehrere Neuzugänge. Stürmer Dusan Krcho kommt mit Trainer Horst Winkler aus Leopoldsdorf mit. Der 32-jährige Stürmer aus Tschechien hat zahlreiche Vereine in Österreich, Tschechien und der Slowakei auf seiner Visitenkarte stehen, in Leopoldsdorf gelangen ihm in den letzten anderthalben Jahren 13 Tore in der zweiten Landesliga beziehungsweise Gebietsliga.

Ebenfalls vom SCL kommt Youngster Elias Schendlinger, der bei Blau-Schwarz in der Reserve spielte. Der Sohn von Reinhard Schendlinger ist in der Innenverteidigung zu Hause. Fürs Tor wurde Legionär Peter Rek verpflichtet, auch er hat SCL-Vergangenheit. Weiters neu in Breitensee: Offensivmann Viktor Kubalec von Schrattenberg/Herrnbaumgarten sowie der zentrale Mittelfeldmann Filip Deket, der von Nitra kommt. Letztere drei sind Slowaken.

„Im Großen und Ganzen“, sagt Obmann Michael Chaloupka, sei der SCB damit fertig. Eine Option könnte es vielleicht aber noch geben.