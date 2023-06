Großengersdorf rüstet sich für Wiedereinstieg

Der SC Großengersdorf ist ab Sommer zurück im Niederösterreichischen Unterhaus – genauer gesagt, in der 2. Klasse Marchfeld. Trainer Walter Kratochwille steht mit dem eigenen Stamm, rund um Reinhard Bauer und Lukas Mauser, aktutell schon auf dem Platz, wie er berichtet: „Zweimal in der Woche haben wir Training. Damit wir da ein bisschen aufholen.“

Die Neuzugänge stoßen dann zum offiziellen Trainingsstart am 10. Juli dazu. Die NÖN warf einen Blick auf die bisherigen Verstärkungen:

+ Die alten Bekannten

Marcel Maxa, Aleksandar Andrejic und Christoph Hann kommen. Erster kickte im Frühjahr unter Ex-Deutsch-Wagramer Alexander Schuh in Asparn und feierte den Meistertitel in der 2. Klasse Weinviertel Nord. Andrejic und Hann waren zuletzt beim SV Gänserndorf. Von ungefähr kommen die Wechsel nicht, schnürte Kratochwille selbst noch die Schuhe mit den erwähnten Protagonisten: „Ich hab mit ihnen noch in Deutsch-Wagram zusammengespielt. Da waren sie alle noch junge Buben“, freut er sich auf ein Wiedersehen.

+ Die Rückkehrer

Andreas Ressl (Mistelbach U23) und Patrick Nikolaidis (Obersdorf/Pillichsdorf) kehren zum SCG zurück. Sie waren schon vor der Auflösung Teil des Kaders.

+ Der Erfahrenste

Patryk Bercik spielte von 2015 bis Sommer 2023 beim ASK Marienthal. Jetzt baut der gebürtige Pole mit seiner Lebensgefährtin ein Haus in der Nähe von Wolkersdorf. Bercik trug in Marienthal die letzten Jahre auch die Kapitänsbinde.

+ Der Jungspund

Max Mazura kommt aus Hagenbrunn. Der Youngster (Jahrgang 2006) wechselte 2021 von Stammverein Deutsch-Wagram dorthin. Kratochwille will auf Mazura bauen: „Er ist für die Kampfmannschaft vorgesehen, zeigt im Training schon gute Ansätze.“

Ex-Kapitän Mario Koldas (Obersdorf/Pillichsdorf) und Ex-Spielertrainer Patrick Pöschl (Prottes) bleiben (vorerst) bei ihren Vereinen.