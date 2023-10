Serie geht weiter

Durchaus kurios verläuft die bisherige Saison des SC Großengersdorf: Die stets mindestens 150 Zuschauer im heimischen Waldstadion sahen neben einem X gegen Hohenruppersdorf schon drei Niederlagen, in der Fremde ist das Team von Walter Kratochwille dagegen noch ungeschlagen und nahm in sechs Anläufen viermal die drei Punkte mit.

So auch am Samstag in Gänserndorf, als man mit 2:0 siegte. Defensiv stand man kompakt und ließ über 90 Minuten sehr wenig zu, offensiv hatten die Ex-Gänserndorfer im Großengersdorfer Kader einen guten Tag: Der im Sommer aus der Bezirkshauptstadt verpflichtete Christoph Hann erzielte das 1:0, das zweite Tor von Joker Dogan Karasu legte Andreas Ressl auf, der jahrelang für die Blau-Weißen spielte. In der Auswärtstabelle liegt der SCG damit auf Rang drei und am Samstag gibt es die nächste Chance, um die schwache Heimbilanz aufzubessern: Titelkandidat Strasshof kommt ins Waldstadion.

Dass da die nächste Heimpleite nicht unrealistisch ist, weiß auch Kratochwille: „Irgendwann muss uns der Knopf daheim aufgehen, aber sie sind eine sehr kompakte, gute Mannschaft. Nichts ist unmöglich, aber da brauchen wir wieder so eine Leistung, wo wir hinten nichts zulassen.“

Von einer solchen war Obersdorf beim SVS weit entfernt: Gegen den kommenden Großengersdorfer Gegner fing man sich eine 0:4-Pleite, bis zur 39. Minute hielt man das 0:0. „Es war der erwartet schwere Gegner, Strasshof ist absoluter Titelkandidat. Die Niederlage ist verdient, möglicherweise auch in dieser Höhe“, war Sektionsleiter Helmut Diwald ehrlich.