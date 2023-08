Später Jubel und großer Ärger zum Auftakt

Viel unterschiedlicher könnten die Gemütslagen der beiden Mistelbacher Marchfeld-Klubs nach dem ersten Wochenende nicht sein. Auf der einen Seite unterstrich Großengersdorf, dass die beachtlichen Testspielresultate kein Zufall waren. Beim Auftakt gegen Ebenthal, den Vorjahresletzten der 2. Klasse Marchfeld, durchlebte das Team von Walter Kratochwille eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Erst brach der von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte Stammkeeper Lukas Mauser das Aufwärmen ab, dann erzielte Christoph Hann das 1:0, kurz darauf fiel der Ausgleich, nachdem Mauser-Ersatz Bernhard Schippani nach einem schlechten Rückpass der Ball versprungen war.

Marcel Maxa, der im ersten Spiel der neuen Großengersdorf-Ära die Kapitänsschleife trug, holte per Hattrick einen 4:2-Vorsprung heraus, den der SCG wieder verspielte, Andreas Ressl sorgte per Freistoß in Minute 91 aber für ein Happy End. „Es war viel Anspannung und Nervosität dabei. Phasenweise waren wir gut drinnen, phasenweise war Ebenthal besser“, zeigte sich der Coach ehrlich, der über den ersten Großengersdorf-Sieg seit Mai 2022 jubeln durfte. Klar ist für Kratochwille aber auch, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt: „Wir haben ein ganz neues Team und die Vorbereitung war sehr kurz. Wir brauchen noch.“

Obersdorf-Bezwinger als nächster Gegner

Am Samstag kommt Hohenruppersdorf ins Waldstadion – und vor diesem Gegner ist man spätestens seit dem Obersdorf-Spiel gewarnt. Beim Debüt von Neo-Coach Vidan Mikic lief der SCO ohne die Urlauber Thomas Neid und Mario Koldas nämlich in ein 0:4-Debakel beim SCH. „Hohenruppersdorf war schon besser, aber jedem Gegentor ging eine eklatante Fehlentscheidung voraus“, schimpfte Sektionsleiter Helmut Diwald, der sich über Schiedsrichter Sven Mayer ärgerte. Noch bitterer: Lukas Gschwent verletzte sich im Test gegen Gaweinstal schwer, er erlitt einen Kreuz- und Seitenbandriss.

Nun heißt es, den Blick nach vorne zu richten, schon am Sonntag geht es nach Matzen. Beim Gegner gab es in der Vorbereitung drei klare Niederlagen und seit 19. Juli gar kein Match mehr, weil Matzen aufgrund vieler Urlauber sämtliche Tests absagte und das Gänserndorf-Spiel regenbedingt ins Wasser fiel.