Von der Couch zurück in die Punktjagd

Wenn es keinen SC Großengersdorf mehr gibt, dann bleib ich lieber daheim – dieses Motto, angelehnt an den berühmten Werbespruch einer Kräuterlimonade, dürften vor einem Jahr einige Fußballer der Grün-Weißen befolgt haben. Anders als zahlreiche Kollegen gingen sie nach dem Rückzug des Vereins vom Spielbetrieb auch selbst in die Karrierepause. Unter ihnen: Torhüter Lukas Mauser (24), in der Saison vor dem Aus Stammkeeper der Großengersdorfer, sowie die damaligen Kaderspieler Reinhard Bauer (29) und Christopher Hellmer (33).

Mittlerweile ist der SCG aber zurück auf der Bühne des Amateurfußballs, am Freitag steht das erste Spiel in der 2. Klasse Marchfeld in Ebenthal auf dem Programm. Mauser wird dann im Tor stehen, auch Bauer und Hellmer könnten mitwirken. Für alle drei war diese Vorgehensweise eine sonnenklare Entscheidung. Sie einte schon direkt nach dem Aus im Sommer 2022 die Hoffnung, dass es bald wieder Fußball in Großengersdorf geben könnte, weshalb sie sich gar nicht erst mit einem Wechsel beschäftigen wollten. Hellmer war auch einer jener Funktionäre, die im Hintergrund fieberhaft am Comeback des Vereins arbeiteten – letztlich mit Erfolg.

Seit April wird nun wieder trainiert, auch das Trio arbeitete hart am körperlichen Zustand. Mit Sport hatte Hellmer im letzten Jahr nämlich wenig am Hut, auch Mauser begann erst im Frühjahr wieder zu laufen. Einzig Bauer fand zwischenzeitlich eine neue Leidenschaft bei den „Musketieren“, einem Triathlon-Team aus Großengersdorf. Er konzentrierte sich aufs Radfahren, nahm an wöchentlichen Ausfahrten und auch an einem Rennen teil. Klar war für ihn aber auch: wenn das Kicken wieder startet, ist er dabei.

Mauser: „Man muss ein Kompliment aussprechen“

Genau so kam's, der SCG stellt sogar eine Reserve – was ein zentrales Ziel Hellmers war. Nur eine Kampfmannschaft aufzustellen, kam für ihn nicht in Frage. Der Altersschnitt wurde jünger, was Mauser freut: „Man muss dem Hellmi da schon ein Lob aussprechen. Wenn du das das erste Mal machst, ist es sicher nicht leicht, aber ich glaube, dass ihnen da mit dem Trainer und der Sportlichen Leitung schon etwas gelungen ist.“

Die Vorbereitung lief für Hellmer „überraschend gut“, eine bestimmte Position nimmt man sich in Großengersdorf trotzdem nicht vor. Die Ziele lauten hohe Trainingsbeteiligung, zusammenwachsen, keine Verletzten: „Wir hoffen einfach auf einen guten Saisonstart und schauen uns die ersten Runden an. Im Winter kann man vielleicht eher was sagen.“

Einen Wunsch hat der spielende Funktionär aber schon: zahlreiche Unterstützer beim ersten Heimspiel am 12. August gegen Hohenruppersdorf.