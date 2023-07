Die Kollegen waren verblüfft

NÖN: Wie ist Ihr Engagement in Hohenruppersdorf zustandegekommen?

Peter Klofac: Wir sind schon einmal vor längerer Zeit in Kontakt gewesen und sie haben mich dann wieder angerufen. Hohenruppersdorf war auch der erste Verein, der mich kontaktiert hat, und ich kenne ihn ja auch noch von meinen Zeiten in Sulz. Wir haben uns dann zusammengesetzt und die Gespräche mit dem Andi (Sollinger, Obmann, Anm.) und dem Josi (Kohl, Sektionsleiter, Anm.) sind super gelaufen. Der Reiz war dann groß, dass ich das mache. Es hat alles gepasst und wir sind zusammengekommen.

Sie haben vergangene Saison noch in der 1. Klasse Nord trainiert, hätten also sicher auch Angebote von sportlich besseren Vereinen als dem Letzten in der zweiten Klasse bekommen. Warum haben Sie dennoch zugesagt?

Klofac: Die Trainer-Kollegen haben mich auch gefragt, was mir da eingefallen ist (lacht). Es ist natürlich eine Herausforderung, aber Hohenruppersdorf ist trotzdem keine schlechte Mannschaft, man muss sich da auch die Historie der letzten Saison mit den ganzen Verletzten anschauen. Das ist halt die Herausforderung, die ich brauche, das Potenzial ist in der Mannschaft da und es reizt mich, dass ich da vielleicht etwas bewegen kann. Da ist mir der Tabellenplatz aus der Vorsaison egal.

Wie ist Ihr erster Eindruck vom Team?

Klofac: Ich hab zwei-, dreimal beim Training zugeschaut, da waren trotz der schlechten Situation überraschend viele Leute am Training. Da ist bei manchen Vereinen, die sportlich besser da stehen, weniger los. Jetzt habe ich die Mannschaft auch schon persönlich kennenlernen können. Ich bin nicht überrascht, dass im ersten Testspiel (1:5 in Sulz, Anm.) nicht gleich alles funktioniert hat. Es kommt einiges an Arbeit auf uns zu.

Wie lautet das Saisonziel?

Klofac: Ich und der Verein sind uns einig, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz im Mittelfeld erreichen wollen. Das wird nicht leicht, die Mannschaft hat sich verändert und die Liga ist auch neu. Aber ich glaube, wenn wir alles wie geplant hinkriegen und die Verletzten zurückkommen, ist das erreichbar. Schauen wir, wie es sich entwickelt, aber das ist nicht unrealistisch.