Höchster Sieg seit 2019

Das Duell der zwei schwächsten Teams der letztjährigen 2. Klasse Weinviertel Süd, Hohenruppersdorf und Obersdorf, wurde zu einer überraschend deutlichen Angelegenheit.

Beim Debüt von Peter Klofac auf der Trainerbank siegten die Heimischen klar mit 4:0 und haben nach der ersten Runde bereits 75 Prozent der Punkteausbeute der Vorsaison (das waren vier Zähler) erreicht. Nebenbei darf man sich zumindest bis Freitag gemeinsam mit der SG Dürnkrut/Jedenspeigen Tabellenführer nennen, da Gänserndorf-Süd gegen Ollersdorf zwar noch höher gewann, aufgrund der wiederholten Befreiung von der Verbandsspieler-Regelung aber mit minus neun Punkten in die Saison startete.

„Wir haben uns gut vorbereitet, aber der Sieg ist in dieser Höhe auch für mich überraschend. Es liegt schon noch viel Arbeit vor uns“, gab Klofac nach dem Traumdebüt zu. Es war Balsam auf die geschundene Hohenruppersdorfer Fußball-Seele – und der höchste Pflichtspielsieg überhaupt seit dem 11:0 gegen Prinzendorf im Mai 2019.

Ein Stürmer, der „kein Navi“ braucht

Ein ganz entscheidender Faktor war wohl auch Neo-Stürmer Matej Klokner, der beim ersten Meisterschaftseinsatz zwei Tore erzielte und die beiden anderen auflegte. „Der weiß, wo das Tor steht, dem brauch ich kein Navi mitgeben“, lachte Klofac, der sein Team ein hohes Pressing spielen ließ.

Sektionsleiter Johannes Kohl zeigte sich nach der Gala des neuen Stürmers erleichtert: „In der Vorbereitung hat man schon gesehen, dass er wirklich gut ist, aber die Chancen hat er nicht so konsequent gemacht. Ich denke, dass das von ihm jetzt auch Druck nimmt.“ Das Glück war diesmal auf der Seite des SCH, was auch der Umstand verdeutlichte, dass die ersten zwei Tore laut Kohl möglicherweise nach einer Abseitsstellung fielen. Ein weiterer Lichtblick war das Comeback von David Stefanek, der nach einem Kreuzbandriss seit Mai 2022 pausieren musste und nun wieder in der Kampfmannschaft auflief. „Er ist ein wertvoller Spieler. Ein bisschen Kraft fehlt ihm noch, aber sonst ist er voll da“, freute sich Klofac.

Sorgen bereiteten nur die verletzungsbedingten Auswechslungen von Klokner und Florian Esberger. „Der Matej hatte einen blauen Knöchel und der Flo hat sich ohne Fremdeinwirkung am Fuß verletzt“, so Klofac, der aber keine gröberen Verletzungen bei den beiden Mannschaftsstützen befürchtet. Weiter geht es am Samstag bei den Comebackern Großengersdorf, die mit einem 5:4 in Ebenthal ebenfalls erfolgreich starteten. Ob es dann zum nächsten Torfestival kommt, wird sich zeigen.