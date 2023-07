In Hohenruppersdorf gibt’s wieder Nachwuchs

Seit der U15-Mannschaft in der Saison 2014/15, deren Spieler längst im Erwachsenenbereich kicken, meldete der SC Hohenruppersdorf keine eigenen Nachwuchsteams mehr für die Meisterschaft. Seitdem mussten die fußballbegeisterten Kinder im Ort bei Nachbarvereinen, etwa in Sulz, spielen. Das soll sich nun wieder ändern: Seit letztem Jahr gibt es eine Bambini-Mannschaft, heuer nimmt diese an der U7-Meisterschaft teil und bestritt am Samstag in Asparn/Zaya ihr erstes Turnier. „Es ist wichtig dass wir etwas anbieten, gerade für die Zukunft des Vereines. Und es wird richtig gut angenommen“, freute sich Sektionsleiter Johannes Kohl.

Die Hohenruppersdorfer U7-Mannschaft im Einsatz. Foto: SC Hohenruppersdorf

Unter der Leitung von Veronika Kautz, Markus Alscher und weiteren Helfern trainieren mittlerweile über 20 Kinder zwischen vier und acht Jahren regelmäßig am Sportplatz. Schon am kommenden Sonntag werden die Nachwuchskicker ihren nächsten großen Auftritt haben: Im Rahmen des Sportfests des Vereins bestreiten sie ab 13 Uhr ein Turnier. Schon am 9:30 Uhr gibt es am Sportplatz eine Feldmesse plus Frühschoppen, nach den Kindern bestreiten die Groß-Schweinbarther Frauen am 15:30 Uhr ein Testspiel gegen die FSG Stetteldorf und im Anschluss folgt die Bausteinverlosung. Eingeleitet wird das Wochenende am Sportplatz aber schon am Freitag, wenn ab 21 Uhr das Fest „Der Berg ruft“ stattfindet. Die Herren des SCH sind am Wochenende spielfrei.