Kucera knackt die 100-Tore-Marke

121 Spiele, 101 Tore – eine Statistik, die sich sehen lassen kann. Seit Lukas Kucera im Jahr 2016 nach Matzen kam, trifft er wie am Fließband. Am Sonntag knackte er die 100-Tore-Marke. Schon im Vorfeld wusste der Tscheche, dass ihm gegen Gänserndorf-Süd dieser Meilenstein gelingen könnte. „Er hat vor dem Spiel zu mir gesagt: Trainer, wenn ich heute treffe, hab ich in Österreich 100 Tore gemacht“, erklärte Coach Milan Orlovsky. Am Ende traf er sogar zweimal, hält jetzt bei 101 Treffern.

Bis Kucera 18 war, stand er im Tor

Dabei begann seine Karriere dort, wo man eigentlich fürs Tore verhindern zuständig ist: zwischen den Pfosten. Kucera war bis zu seinem 18. Lebensjahr Keeper. „Seine Geschichte ist schon besonders“, schmunzelt auch Orlovsky, der ausführte: „Er hatte immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen und sein damaliger Trainer in Tschechien hat gesagt, dann müssen wir eine andere Position für die finden. Geh in den Sturm.“ Dort fühlte sich Kucera sichtlich wohl, bestach durch Torriecher, Kopfballstärke und Geradlinigkeit. Orlovsky ist ehrlich: „Er kann keine fünfmal gaberln, aber wenn er auf dem Platz ist, dann brennt er. Außerdem ist er extrem kopfballstark. Er steht in der Luft.“ Der Trainer hob Kuceras Mentalität hervor: „So einen Typ brauchst du in der Mannschaft.“

Dass die besondere Marke ausgerechnet gegen Gänserndorf-Süd fiel, ist übrigens kein Zufall. Die Elf von Coach Wolfgang Schabhüttl ist gewissermaßen der Lieblingsgegner von Kucera. Schon nach seiner Ankunft 2016 gelangen ihm zwei Tore, 2017 legte er drei nach, 2018 steigerte sich der Tscheche noch einmal und traf vier Mal. Es folgten bis heute noch 13 Tore, insgesamt jubelte Kucera also schon 22 Mal gegen „Süd“ und sammelte damit mehr als ein Fünftel all seiner Treffer in Österreich gegen Schabhüttl und Co. „Was wirklich?“, staunte auch Orlovsky nicht schlecht, als ihn die NÖN damit konfrontierte. „Das ist toll“, freute er sich mit seinem Schützling mit.

Am Samstag ist Weikendorf zu Gast – weitere Kucera-Tore wären keine Überraschung. Im Hinspiel ging der Torjäger beim 2:0-Sieg zwar leer aus, vor ziemlich genau einem Jahr schnürte er aber einen Doppelpack. Matzen siegte 4:0. Die letzte Matzen-Niederlage gegen Weikendorf gab es 2015, danach zwölf Siege am Stück.