Matzen schlägt in Stripfing zu

Pavel Velecky, Milan Orlovsky, Radek Polach, Lukas Kucera, Pavol Matejov und natürlich auch Kapitän Paul Lima - viele, viele Jahre bildeten diese Spieler das Gerüst des SC Matzen. Mit Saisonende im Juni war Schluss damit, sie alle kehrten dem Verein den Rücken. Damit war der SCM natürlich zum Handeln gezwungen, um dem neuen Trainer Dalibor Rakic auch genügend Spieler zur Verfügung zu stellen.

Vor einigen Tagen konnte Sektionsleiter Franz Dorn bereits die Verpflichtungen von Matej Mihic, Daniel Tomic und Besar Ajdari bekanntgeben, erst am Sonntag kamen mit Dominik Palavra (Jahrgang 2005) vom SV Donau und Joel Antonio (2003) von Elite noch zwei Spieler dazu.

Einen hatten Dorn & Co aber noch im Köcher, am Deadline Day vermeldete der Sektionsleiter Vollzug mit Alperen Güran. Der 18-Jährige kickte zuletzt für Stripfing II, wo ihm im Frühjahr vier Tore in der 1. Klasse Nord gelangen. In Matzen soll Güran, der in der Vergangenheit auch beim SV Donau spielte, als Stürmer auflaufen. Bis dato war laut Dorn mit Dominik Braun nur noch ein solcher im Kader gestanden.